В Татарстане в марте увеличилась доля ипотек, выданных на новостройки

При этом снизилась доля таких кредитов на вторичное жилье

По итогам марта 2026 года 42% от общего объема выданных ипотек в Татарстане пришлось на новостройки. За месяц данный показатель увеличился на 0,4%, пишет РБК со ссылкой на исследование «Дом клик».

Еще 27,5% от общего объема выдач ипотечных кредитов — на вторичное жилье. Причем по сравнению с февралем того же года данный показатель снизился на 2%.

На ИЖС — 27,5% от общего объема выдач. Оставшиеся 3% приходятся на нецелевые кредиты под залог недвижимости (сокращенно НКПЗН).

В среднем по России в марте 2026 года 54,5% от общего объема выданных ипотек пришлось на новостройки (+0,5% за месяц), 27,3% — на вторичку (-2,2%) и 15,6% — на ИЖС.

