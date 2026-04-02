Жителям Татарстана объяснили, как проверить свой земельный участок

Фото: Ирина Плотникова

Жители Татарстана могут сами проверить свой земельный участок на предмет возможных нарушений законодательства через сервис «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований» на сайте Росреестра.

Как сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Татарстану, для проверки нужно ввести адрес, где находится участок, или его кадастровый номер, а также ответить на некоторые вопросы, например, есть ли на земле здания, для чего предназначен участок: для жилищного или иного строительства.

В результатах проверки сервис покажет, имеются ли на участке нарушения, а также даст рекомендации по устранению выявленных проблем в зависимости от введенных данных.

В Росреестре подчеркнули, что с начала 2026 года в Татарстане провели больше 1,8 тыс. проверок. По их результатам объявлено свыше 2 тыс. предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства.

Никита Егоров