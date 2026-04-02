Жителям Татарстана объяснили, как проверить свой земельный участок
С начала 2026 года Росреестр Татарстана провел больше 1,8 тыс. проверок
Жители Татарстана могут сами проверить свой земельный участок на предмет возможных нарушений законодательства через сервис «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований» на сайте Росреестра.
Как сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Татарстану, для проверки нужно ввести адрес, где находится участок, или его кадастровый номер, а также ответить на некоторые вопросы, например, есть ли на земле здания, для чего предназначен участок: для жилищного или иного строительства.
В результатах проверки сервис покажет, имеются ли на участке нарушения, а также даст рекомендации по устранению выявленных проблем в зависимости от введенных данных.
В Росреестре подчеркнули, что с начала 2026 года в Татарстане провели больше 1,8 тыс. проверок. По их результатам объявлено свыше 2 тыс. предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства.
Ранее сообщалось, что жители Татарстана смогут узнавать о нарушениях земельного контроля в ЕГРН.
