Средняя площадь арендуемого жилья в Казани сократилась на 5%

К 2028 году ожидается еще 3–5% уменьшения, доля студий и микроквартир растет до 34%

В Казани средняя площадь арендуемого жилья за два года (2024–2026) сократилась на 5%, сообщает сооснователь коливинг-оператора Colife Артем Бабинов. По его прогнозу, к 2028 году площадь может уменьшиться еще на 3–5%, пишет ТАСС.

Эксперт отмечает, что молодые специалисты и студенты предпочитают компактные квартиры с удобной локацией, транспортной доступностью и сервисом. Лишние квадратные метры становятся «балластом», за который приходится платить.

Доля студий и микроквартир площадью 25–28 кв. м в Казани за два года выросла с 22 до 34%, что отражает рост спроса на компактное функциональное жилье в городе.

Ариана Ранцева