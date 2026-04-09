Названо количество частных домов, зарегистрированных в Татарстане с начала 2026 года

Чаще всего татарстанцы строили кирпичные дома

Фото: Динар Фатыхов

На кадастровый учет в Татарстане по итогам января — марта 2026 года поставили 7,1 тыс. жилых дома общей площадью почти 980 тыс. кв. метров, сообщили в регуправлении Росреестра.

Чаще всего татарстанцы строили кирпичные дома (4 тыс. объектов, общей площадью 570 тыс. кв. м). Следующий материал по популярности — дерево (820 домов). Меньше всего жители республики строили блочные дома (188).

Что касается этажности, то в топе у татарстанцев — одноэтажные постройки (почти 5 тыс.), далее идут двухэтажные дома (2 тыс.) и трехэтажные (124).

По словам замруководителя управления Росреестра по Татарстану Нияза Галиакбарова, весной традиционно растет интерес к загородной недвижимости, и многие начинают строить свои дома.

Он уточнил, что с 1 марта 2025 года действует принцип «построил — оформи», согласно которому до начала эксплуатации объект нужно зарегистрировать и внести сведения о правах в ЕГРН. Без этого нельзя подключить дом к коммуникациям, например, к электричеству, а также продать или подарить построенную недвижимость.

Никита Егоров