В Казани выставили на торги здание строительной компании «Экострой»

Единым лотом за 128 млн рублей предлагается купить четыре строения и землю в Залесном

Конкурсный управляющий обанкротившейся СК «Экострой» — крупного подрядчика промышленных строек в Татарстане — заявил о продаже залогового имущества компании. На торги в форме открытого аукциона выставляют несколько объектов в Казани на ул. Залесной,4. Это основное здание застройщика, а также несколько сопутствующих построек, земля и оборудование для отопления.

Покупателю предлагается приобрести активы единым лотом по начальной цене 128 млн рублей. Дата и время начала представления предложений о цене: 29 мая 2026 г. в 12:00.

Компания оказывала широкий спектр строительных работ, включая электромонтажные, кровельные и другие виды. За пять лет выиграла несколько тендеров «Волго-Вятскуправтодора» на 855 млн рублей по обслуживанию линий электроосвещения на дорогах Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Ульяновской области. Участвовала в ряде промышленных строек, возвела гипермаркеты «Мегастроя» в Казани, в Москве — инфекционную больницу и станции метро. В 2023 году финансовое положение компании пошатнулось — Следком завел уголовное дело на учредителя Максима Леонтьева по признакам уклонения от уплаты налогов. Счета фирмы заблокировали, стройки встали. В августе 2025 года общество признали банкротом. Сумма требований ее кредиторов в реестре достигла 859 млн рублей.

