Госсовет Татарстана одобрил законопроект об упразднении поселка Ямбурово в Балтасинском районе

Одним населенным пунктом в Татарстане станет меньше — Госсовет Татарстана одобрил законопроект об упразднении поселка Ямбурово в Балтасинском районе. Об этом стало известно на 20-м заседании совета Татарстана.

По результатам анализа функционирования и развития населенных пунктов района выяснилось, что с 2006 года в нем, согласно похозяйственной книге, не осуществляется ведение ни одного домохозяйства, а его последний житель переехал в село Ципья в конце декабря 2004 года.



Напомним, что в России за год «исчезли» 266 населенных пунктов, два из них — в Татарстане.

Инна Серова