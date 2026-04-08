Минниханов призвал увеличить лимит по семейной ипотеке в регионах России с дорогим жильем

Например, в Казани «двушка» площадью 65 «квадратов» обойдется в 16 млн рублей

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В регионах, где наблюдается высокая стоимость жилья, надо увеличить лимит по семейной ипотеке. Данная мера поможет людям купить «двушку» или квартиру с тремя и более комнатами, сказал раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая на совместном заседании комиссии Госсовета и коллегии Минстроя России по направлению «Инфраструктура для жизни». Руководитель республики подчеркнул, что с аналогичной просьбой, об увеличении лимита до 12 млн, уже обратились 22 региона.

Минниханов объяснил, что сегодня 6 млн рублей на покупку квартиры — уже неактуальная сумма во многих регионах России. Например, в Казани «двушка» площадью 65 «квадратов» обойдется в 16 млн рублей. В данном случае 6 млн рублей, которые можно взять по семейной ипотеке, покроют только 37% кредита. Причем, чтобы покупателю одобрили такой заем, ему надо зарабатывать 320 тыс. рублей в месяц, обратил внимание раис Татарстана.

Он также привел в пример Московскую и Ленинградскую области, где лимит по «семейке» увеличен до 12 млн рублей, а платеж по ипотеке за «двушку» в 65 кв. м. составит примерно 68 и 58 тыс. рублей соответственно.

— Жители городов, которые имеют высокую стоимость жилья, практически вынуждены платить в два раза больше, — добавил Минниханов, отметив, что при сегодняшней ключевой ставке платежи по комбинированной и рыночной ипотеке на «вторичку» выровнялись.

При дальнейшем снижении ключевой ставки покупка «вторички» станет выгоднее, и возможен переток спроса из первичного сегмента во вторичный. Этот фактор может повлечь подорожание вторичного жилья, снижение темпов строительства жилья, добавил руководитель республики, предложив для решения проблемы увеличить лимит семейной ипотеки для субъектов с высокой стоимостью жилья при покупке квартир от двух и более комнат или площадью от 65 кв. метров.

Никита Егоров