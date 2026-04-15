Интерес к аренде в Казани вырос на 11% в марте 2026 года

Наибольшую долю спроса в городе занимают «однушки»

В марте 2026 года интерес к долгосрочной аренде жилья в России увеличился на 7% по сравнению с февралем. Рост спроса отмечался в большинстве городов исследования, включая Казань. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики «Авито Недвижимости».

В Казани интерес к аренде квартир вырос на 11% за месяц. В структуре спроса в городе наибольшую долю занимают однокомнатные квартиры — 48%. Далее следуют двухкомнатные квартиры (26%), студии (16%) и трехкомнатные квартиры (9%).

Предложение жилья для долгосрочной аренды в Казани за год увеличилось на 10%, а по России в целом — на 22%. При этом в марте 2026 года по сравнению с февралем общий объем предложения в стране вырос на 3%.

Средняя ставка аренды в Казани за год снизилась на 3%. По сравнению с февралем 2026 года снижение также составило 3%. Средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в городе в марте 2026 года достигла 34 тыс. рублей в месяц.

В целом по России средняя ставка аренды за год снизилась на 2%. Наибольшее удешевление зафиксировано в сегменте квартир с четырьмя комнатами и более (–27%), а также трехкомнатных квартир (–6%). Стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир изменилась незначительно или снизилась в пределах 1—2%.

Самые низкие средние ставки аренды в марте 2026 года отмечались в Пензе (19,8 тыс. рублей), Кирове (21 тыс. рублей), Ульяновске (22,7 тыс. рублей), Воронеже (23 тыс. рублей) и Оренбурге (23,1 тыс. рублей). Самые высокие — в Москве (72 тыс. рублей), Хабаровске (44,9 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (40,1 тыс. рублей).

