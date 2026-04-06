Объем приватизации жилья в Татарстане составил 1,5 тыс. объектов

В Татарстане в 2025 году было приватизировано 1455 жилых помещений общей площадью 62,1 тыс. кв. метров. Об этом сообщает Росстат.

В структуре приватизированного жилья — 1359 квартир, 88 комнат в коммунальных квартирах и 8 отдельных жилых строений. Средняя площадь одного приватизированного жилого помещения составила 42,7 кв. метра.

Согласно данным динамики, в 2025 году объем приватизации составил 1,5 тыс. жилых помещений. В предыдущие годы показатель менялся следующим образом: 3,1 тыс. в 2017 году, 2,0 тыс. — в 2018-м, 1,5 тыс. — в 2019-м, 1,2 тыс. — в 2020-м, 1,4 тыс. — в 2021-м, 1,5 тыс. — в 2022-м, 1,7 тыс. — в 2023-м и 1,4 тыс. — в 2024 году.

Ариана Ранцева