Названо количество квартир в Казани, которые попадут под семейную ипотеку при увеличении лимита

Показатель оказался самым низким среди мегаполисов России

В Казани девять квартир от 60 кв. м. могут попасть под семейную ипотеку, если лимит по данной программе увеличат с 6 млн до 7,2 млн рублей. Это самый низкий показатель среди мегаполисов. Такие расчеты приводит РБК. Напомним, что накануне раис Татарстана Рустам Минниханов призвал увеличить лимит по семейной ипотеке в регионах России с дорогим жильем.

Авторы материала отмечают, что сейчас в Казани практически нет квартир от 60 кв. м, подходящих под семейную ипотеку при действующих лимитах. Аналогичная проблема наблюдается также в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Красноярске. К слову, первые два мегаполиса занимают второе и четвертое места по дороговизне жилья в новостройках.

Больше всего квартир, подходящих под семейную ипотеку при расширении лимита, среди больших городов окажется в Краснодаре (9,6 тыс.), Екатеринбурге (3,7 тыс.) и Ростове-на-Дону (2,6 тыс.).

В свою очередь, в Москве на выбор появится 2,2 тыс. квартир, а в Санкт-Петербурге — 2,5 тысячи.

Никита Егоров