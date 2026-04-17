В Казани приобретут жилье для детей-сирот на сумму более 220 млн рублей

Площадь приобретаемых квартир должна варьироваться от 24 до 36 квадратных метров

Минзем Татарстана объявил о закупке 49 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Казани. Об этом стало известно из документов на сайте госзакупок.

Приобретаемые квартиры должны соответствовать строгим требованиям: их площадь будет варьироваться от 24 до 36 квадратных метров. Важным условием является наличие чистовой отделки, отдельной кухни с раковиной и санузла с сантехникой.

К домам, в которых разместятся новые квартиры, также предъявляются определенные требования. Они должны быть построены не ранее 2006 года и соответствовать всем строительным и санитарным нормам. При этом исключается размещение квартир в цокольных и полуподвальных этажах, а также в ветхом и аварийном жилье.

Общая стоимость закупки составляет 222,4 миллиона рублей.

Напомним, ранее Рустам Минниханов обратил внимание на проблему обеспечения жильем детей-сирот. За период с 2013 года в собственность республики приобрели 5 796 жилых помещений на общую сумму 10,3 млрд рублей для обеспечения жильем детей-сирот. Из них около 1 млрд — средства федерального бюджета. В 2025 году сироты получили еще 450 квартир, в которые въехали по договору найма. Кроме того, сироты, которые получили жилье, успели накопить долги по ЖКУ в размере 80 млн рублей. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова