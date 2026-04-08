Казань стала лидером по падению аренды «двушек» в России

Ставки аренды двухкомнатных квартир в городе снизились на 6,6% за I квартал 2026 года

Арендные ставки на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в России по итогам I квартала 2026 года показали разнонаправленную динамику. Сильнее всего аренда однокомнатных квартир подешевела в Новосибирске, а двухкомнатных — в Казани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы федерального портала «Мир квартир».

По данным исследования, за первые три месяца года аренда однокомнатных квартир выросла в цене в 32 из 70 исследованных городов, в 36 снизилась, еще в двух осталась без изменений. Наибольшее падение ставок зафиксировано в Новосибирске (-11,4%), Нижнем Новгороде (-9,6%), Санкт-Петербурге (-9,3%), Владивостоке (-8,8%) и Якутске (-8,5%).

Ставки аренды двухкомнатных квартир за тот же период выросли в 28 городах из 70 и снизились в 42. Наиболее заметное снижение отмечено в Казани (-6,6%), Курске (-5,7%), Набережных Челнах (-5,6%), Череповце (-5,6%) и Иваново (-5,4%).

В среднем по исследованным городам аренда однокомнатных квартир снизилась на 1% — до 26,99 тыс. рублей в месяц. В Москве ставки уменьшились на 1%, до 56,4 тыс. рублей в месяц, тогда как в Московской области выросли на 1,2%.

Наибольший рост ставок аренды однокомнатных квартир зафиксирован в Грозном (+9,8%), Орле (+8,7%), Белгороде (+8,3%), Саранске (+7,4%) и Улан-Удэ (+5,6%).

Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир в России снизилась на 0,2% и составила 33,8 тыс. рублей в месяц. В Санкт-Петербурге цены снизились на 3% — до 48 371 рубля в месяц, в Московской области — на 0,7%, до 45,7 тыс. рублей. При этом в Москве аренда двухкомнатных квартир подорожала на 2,9%, до 70,3 тыс. рублей в месяц.

По данным портала «Мир квартир», предложение квартир в аренду в России в январе — марте сократилось на 15%. Генеральный директор портала Павел Луценко отметил, что рынок аренды испытал резкие изменения в 2024 году после отмены массовой льготной ипотеки на новостройки, что привело к росту спроса на съемное жилье. В 2025 году цены начали корректироваться.

По его словам, сейчас на рынке наблюдаются затухающие колебания цен — они то немного растут, то незначительно снижаются. Аналитики ожидают, что такая динамика сохранится до августа, когда традиционно начинается «горячий» сезон на рынке аренды.

Ариана Ранцева