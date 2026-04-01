Казань не попала в топ-10 городов-миллионников России по арендной доходности однушек

Год к году доходность снизилась на 1,6%

Казань заняла 14-е место среди городов-миллионников по доходности от краткосрочной аренды однушек. Так, в столице Татарстана этот показатель составил 8% годовых. Причем год к году доходность снизилась на 1,6%, пишет «Коммерсантъ».

Самая высокая доходность однокомнатных квартир при посуточной сдаче среди больших городов зафиксирована в Волгограде (13%). На втором месте по этому показателю — Воронеж (12%), а замыкает тройку лидеров Пермь (12%). На четвертом и пятом местах рейтинга расположились Омск и Челябинск (11% в обоих городах).

В топ-10 городов-миллионников по доходности однокомнатных квартир при «посутке» вошли Уфа, Ростов-на-Дону, Самара и Новосибирск, где данный показатель составляет 11%, а также Красноярск с результатом в 10%.

По словам эксперта Алексея Попова, причиной замедления роста сегмента краткосрочной аренды является общее охлаждение на рынке внутреннего туризма. По статистике Росстата, в 2025-м совокупное количество гостей в российских средствах размещения увеличилось всего на 4,1% год к году, до 89,1 млн человек. При этом динамика роста количества гостей оказалась ниже, чем в 2024 году.

Никита Егоров