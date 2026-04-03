Татарстан оказался в лидерах среди регионов России по строительству домов

На первом месте по данному показателю — Московская область

По итогам января — февраля 2026 года в Татарстане ввели более 1,1 млн кв. м жилых домов, учитывая постройки на участках в СНТ. Причем по объему построенного загородного жилья республика заняла второе место в рейтинге регионов России, следует из данных Росстата.

На первом месте по данному показателю расположилась Московская область (более 1,5 млн «квадратов»), на третьем месте — Москва (901,2 тыс.). В топ-5 также попали Свердловская (817,6 тыс.) и Ленинградская (735,7 тыс.) области.

На 6—10 местах рейтинга расположились Краснодарский край (388,2 тыс.), Республика Дагестан (384,8 тыс.), Ставропольский (373,3 тыс.) и Пермский (344,3 тыс.) края, а также Ростовская область (318,5 тыс.).

Ранее сообщалось, что спрос на загородную недвижимость занял промежуточную позицию.

Также Татарстан не попал в топ-10 регионов России, где меньше всего подорожали частные дома.

Никита Егоров