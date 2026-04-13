В Красном Бору в Татарстане продают картофелехранилище за 40 млн рублей

Покупатель получит в собственность земельный участок площадью 2,6 гектара

В Агрызском районе Татарстана на продажу выставили имущественный комплекс «Овощехранилище». Стартовая цена лота, включающего земельный участок и несколько зданий, составляет 40 миллионов рублей.

В состав комплекса входят четыре одноэтажных картофелехранилища общей площадью 5 тысяч кв. метра, переходная галерея площадью 678,9 кв. м, а также строительные материалы от пятого хранилища. Объект расположен в селе Красный Бор. Вместе со строениями покупатель получит в собственность земельный участок площадью 2,6 гектара. Обременений на имущество не зарегистрировано.

По информации организаторов торгов, комплекс подходит для хранения овощей и фруктов, организации логистического центра или переработки сельскохозяйственной продукции.

Наталья Жирнова