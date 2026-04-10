Татарстан попал в топ-10 субъектов России по спросу на семейную ипотеку

Доля республики превышает ее удельный вес в населении страны, что свидетельствует о выраженной межрегиональной миграции

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял 10-е место в рейтинге субъектов России по спросу на семейную ипотеку в 2025 году. Доля республики, по словам экспертов, превышает ее удельный вес в населении страны, что свидетельствует о выраженной межрегиональной миграции, пишут «Известия».

В целом на топ-10 регионов в рейтинге приходится около 55% спроса на семейную ипотеку. Первое место в этом топе заняла Москва (10,7%), на втором месте — Подмосковье (8,8%), а на третьем — Краснодарский край (7,1%).

На четвертом месте оказался Санкт-Петербург (5%). На 5—10-х местах, помимо Татарстана, расположились Тюменская, Свердловская и Ростовская области, Башкирия и Ленинградская область (судя по уже предоставленным данным, на последние шесть регионов приходится оставшиеся 23% спроса совокупно, — прим. ред.).

Как подчеркнул руководитель департамента аналитики и данных М2 Дмитрий Смирнов, с 1 апреля 2025-го программу льготной ипотеки расширили, распространив ее действие на «вторичку» в малых городах с низкими темпами строительства. Речь идет о населенных пунктах, где строят максимум две новостройки в год. Расширение программы усилило роль регионов в структуре спроса и открыло дополнительные возможности для локальных рынков, отметил эксперт.

Отмечается, что спрос формируется за счет переезда семей в более развитые регионы и южные территории с комфортным климатом. При этом в начале 2026-го рынок начал охлаждаться из-за изменений в условиях программы.

— Новый принцип — одна льготная ипотека на одну семью, а супруги теперь являются созаемщиками. Это подняло спрос на новостройки в декабре-январе, так как часть семей стремились закрыть сделку заранее, — обратили внимание аналитики.

Ранее эксперты называли количество квартир в Казани, которые попадут под семейную ипотеку при увеличении лимита.

Никита Егоров