Казань вошла в тройку городов с высокими ипотечными платежами

Двушки в новостройках площадью 61,7 кв. м требуют ежемесячно платить около 219 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В апреле 2026 года самые высокие ежемесячные ипотечные платежи в новостройках фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на bnMAP.pro.

В столице средняя двушка площадью 64,5 кв. м продается за 33,6 млн руб., что предполагает ежемесячный платеж более 456 тыс. руб. Кредит одобрят при доходе от 760 тыс. руб. в месяц.

В Санкт-Петербурге средняя двушка в 62,6 кв. м стоит 22,3 млн руб., ежемесячный платеж составит около 303 тыс. руб., а доход для кредита должен быть 505 тыс. рублей.

В Казани средние двушки площадью 61,7 кв. м продаются за 16,1 млн рублей. Ежемесячный платеж по ипотеке составляет около 219 тыс. руб., а одобрение кредита требует дохода не менее 365 тыс. руб. в месяц.

Также выше средних по миллионникам платежи в Нижнем Новгороде: двушка 62 кв. м стоит 13 млн руб., ежемесячный платеж — почти 177 тыс. руб., доход для кредита — 295 тыс. рублей.

Ариана Ранцева