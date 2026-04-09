400 тыс. за «квадрат» в начале строительства и 1 млн в конце: сколько стоит коммерческая недвижимость в Казани

Сейчас застройщики реализуют объекты ближе к сроку сдачи дома, чтобы продать его максимально дороже

Россияне по итогам января — марта 2026 года инвестировали в торговую недвижимость 62 млрд рублей. Это максимальный показатель для первого квартала за все время и в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го, пишут «Ведомости».

По словам руководителя отдела инвестиций и рынков капитала компании CORE.XP Ирины Ушаковой, существенный вклад в динамику роста коммерческих инвестиций внесла крупная сделка с комплексом «Метрополис» в Москве. Согласно данным NF Group, «ТПС недвижимость» приобрела этот объект за 60 млрд рублей. Его площадь составила 205 тыс. кв. м, находится он у Balchug Capital.

Тем не менее даже без учета транзакции вложения в этот сегмент выросли на 6% год к году, уточнила Ушакова.

По оценке CORE.XP, доля вложений в торговые центры по итогам первого квартала составила 39%, увеличившись на 34% в годовом выражении. Последний раз доля инвестиций в торговую недвижимость выше 20% наблюдалась в первом квартале 2021 года и составляла тогда 26%.



Рост инвестиций в коммерческую недвижимость связан с тем, что в России активно застраиваются новые территории, а эти земли нужно обслуживать в плане пешей инфраструктуры: открывать магазины, салоны и так далее, сообщил «Реальному времени» риелтор сферы коммерческой недвижимости Алмаз Хайрутдинов.



— Что касается арендной доходности коммерческой недвижимости, то в данном вопросе все зависит от локации и срока сдачи объекта. Дело в том, что если раньше коммерческие помещения продавали еще на старте продаж, то сейчас застройщики реализуют объекты ближе к сроку сдачи дома, чтобы продать его максимально дороже. Если в начале строительства коммерческая недвижимость в Казани стоит 400 тыс. рублей за кв. м, то к концу — 800 тыс. — 1 млн рублей за «квадрат», — отметил собеседник издания.

В среднем, по его словам, арендовать коммерческую недвижимость ближе к центру столицы Татарстана обойдется порядка 3-5 тыс. за 1 кв. м. При этом ценник зависит от площади помещения: чем меньше площадь объекта, тем дороже обойдется его аренда, резюмировал Хайрутдинов.

