400 тыс. за «квадрат» в начале строительства и 1 млн в конце: сколько стоит коммерческая недвижимость в Казани
Сейчас застройщики реализуют объекты ближе к сроку сдачи дома, чтобы продать его максимально дороже
Существенный вклад в динамику роста коммерческих инвестиций внесла сделка с «Метрополис» в Москве
Россияне по итогам января — марта 2026 года инвестировали в торговую недвижимость 62 млрд рублей. Это максимальный показатель для первого квартала за все время и в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го, пишут «Ведомости».
По словам руководителя отдела инвестиций и рынков капитала компании CORE.XP Ирины Ушаковой, существенный вклад в динамику роста коммерческих инвестиций внесла крупная сделка с комплексом «Метрополис» в Москве. Согласно данным NF Group, «ТПС недвижимость» приобрела этот объект за 60 млрд рублей. Его площадь составила 205 тыс. кв. м, находится он у Balchug Capital.
Тем не менее даже без учета транзакции вложения в этот сегмент выросли на 6% год к году, уточнила Ушакова.
По оценке CORE.XP, доля вложений в торговые центры по итогам первого квартала составила 39%, увеличившись на 34% в годовом выражении. Последний раз доля инвестиций в торговую недвижимость выше 20% наблюдалась в первом квартале 2021 года и составляла тогда 26%.
«Все зависит от локации и срока сдачи объекта»
Рост инвестиций в коммерческую недвижимость связан с тем, что в России активно застраиваются новые территории, а эти земли нужно обслуживать в плане пешей инфраструктуры: открывать магазины, салоны и так далее, сообщил «Реальному времени» риелтор сферы коммерческой недвижимости Алмаз Хайрутдинов.
В среднем, по его словам, арендовать коммерческую недвижимость ближе к центру столицы Татарстана обойдется порядка 3-5 тыс. за 1 кв. м. При этом ценник зависит от площади помещения: чем меньше площадь объекта, тем дороже обойдется его аренда, резюмировал Хайрутдинов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».