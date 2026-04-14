В Казани аренда квартир на майские праздники вдвое выгоднее отелей

По данным сервиса «Циан», в период майских праздников 2026 года проживание в отелях Казани обойдется туристам значительно дороже, чем аренда квартир. Разница в стоимости достигает 88% в городах-миллионниках.

За две ночи в казанском отеле путешественникам придется заплатить в среднем 18,1 тысячи рублей, тогда как аренда квартиры на тот же период обойдется всего в 9,6 тысячи рублей. Это самый существенный разрыв среди всех исследованных городов.

Для сравнения: в Нижнем Новгороде разница составляет 17,2 тысячи рублей против 9,4 тысячи, а в Москве — 15,5 тысячи рублей за номер в отеле против 11,1 тысячи за квартиру.

Эксперты отмечают несколько причин, почему отели дороже квартир. Во-первых, в стоимость номера включены дополнительные услуги: уборка и питание. Во-вторых, гостиницы обычно расположены в центре и туристических зонах, тогда как квартиры доступны в разных районах города. Кроме того, количество отелей ограничено, а предложений по посуточной аренде значительно больше.

По словам руководителя «Циан. Посуточно» Екатерины Десятовой, квартиры привлекают туристов наличием кухни и удобством для семейного отдыха, что расширяет аудиторию посуточной аренды по сравнению с отелями.

