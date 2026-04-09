Инвестиции в коммерческую недвижимость России в 2026 году составят 1 трлн рублей

Инвестиции в коммерческую недвижимость России в 2026 году планируются на уровне примерно 1 трлн рублей, что сопоставимо с прошлым годом, сообщил партнер NF Group Станислав Бибик на офисной конференции.

По его словам, большая часть инвестиций — 46% — направлена в торговую недвижимость. В первом квартале 2026 года было совершено 50 сделок с недвижимостью со средним размером 3,4 млрд рублей.

Ставки аренды офисов в России показали рост. Так, аренда площадей класса А увеличилась до 34,3 тыс. рублей за 1 кв. м в год против 32,8 тыс. рублей в 2025 году, а класc В — до 26,2 тыс. рублей против 24,7 тыс. рублей в прошлом году.

Ариана Ранцева