В России строят все больше частных домов

Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин провел совещание с региональными властями по вопросам частного домостроения. По данным смсовещания, сейчас в России активно растет строительство частных домов. С 2019 по 2025 год построено около 2,4 миллиона частных домов общей площадью более 369 миллионов квадратных метров. Только за прошлый год введено в эксплуатацию более 460 тысяч домов.

На совещании особое внимание уделили защите прав граждан при строительстве. Региональным властям поручили разработать программы поддержки для тех, кто пострадал от недобросовестных строителей.

С 1 марта 2025 года вступил в силу новый закон о строительстве частных домов. Теперь деньги заказчиков будут храниться на специальных счетах эскроу и перейдут строителям только после завершения работ и оформления права собственности.

Минстрой также работает над улучшением инфраструктуры для строительства частных домов: ищет новые земельные участки, занимается их подготовкой и подключением к коммуникациям.

Ситуация, когда дом сравнимой площади стоит существенно дешевле, чем квартира в той же локации, характерна только для Татарстана, причем продлится это, судя по всему, недолго. Дома дорожают: эксперты прогнозируют рост цены в 2026 году на 10—20%. Значительную роль в этом играет «космический» взлет цен на землю. На этом фоне «растягиваются» психологические границы агломерации: теперь, чтобы поместиться в бюджет, казанцы строятся в 40—50 километрах от столицы и не считают чем-то неприемлемым каждый день ездить на работу. Подробнее — в первой части репортажа со встречи.



Наталья Жирнова