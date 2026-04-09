В Казани аренда квартир с начала 2026 года подешевела сильнее, чем в Челнах

В среднем по России аренда «однушек» подешевела на 1%, а «двушек» — на 0,2%

Фото: Артем Дергунов

В Казани по итогам января — марта 2026 года аренда «однушек» подешевела на 8,3%, до 29,5 тыс. рублей, «двушек» — на 6,6%, до 38,3 тыс. рублей, а трехкомнатных квартир — на 3,9%, или до 48,7 тыс. рублей. Стоимость указана за месяц проживания, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Для сравнения: в Набережных Челнах арендные ставки снизились чуть скромнее. Так, аренда однокомнатной квартиры в автограде подешевела с начала 2026 года на 0,9%, до 28,2 тыс. рублей, двухкомнатных — на 5,6%, до 34 тыс. рублей, а «трешек» — на 0,5%, до 43,5 тыс. рублей в месяц.

В среднем по России аренда «однушек» подешевела на 1%, до 27 тыс., «двушек» — на 0,2%, до 33,8 тыс. в месяц. При этом аренда трехкомнатных квартир подорожала на 1%, до 42,9 тыс. рублей в месяц.

— Рынок аренды «тряхнуло» в 2024 году, когда отменили льготную ипотеку на новостройки и сильно вырос спрос на съемное жилье. Тогда арендодатели резко взвинтили ставки, которые уже в следующем, 2025 году подверглись значительной коррекции. Так, в I квартале прошлого года все три типа квартир показали снижение от 0,4% до 2,5%. Сейчас мы наблюдаем затухающие колебания цен — они то слегка повышаются, то незначительно снижаются, — прокомментировал ситуацию на рынке аренды жилья гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Он добавил, что затухающие колебания цен продлятся до августа, пока на рынке аренды не наступит «горячий сезон».

Ранее сообщалось о том, сколько стоит коммерческая недвижимость в Казани. По словам экспертов, стоимость «квадрата» на этом рынке к концу строительства вырастает вдвое.

Также «Реальное время» писало, что долги застройщиков Татарстана превысили четверть триллиона рублей.

Никита Егоров