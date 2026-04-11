Эксперты оценили соотношение спроса и предложения новостроек в Татарстане

В республике сохраняется запас нереализованных площадей для удовлетворения будущего спроса

В Татарстане наблюдается баланс спроса и предложения на рынке новостроек. Соотношение распроданности и стройготовности объектов в республике находится на уровне 71%. Для сравнения: оптимальным считается показатель в интервале от 60% до 80%, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков рейтингового агентства АКРА.

Накануне аналитики сообщали, что в Татарстане доля нераспроданного жилья увеличилась на 4% за год.

Помимо Татарстана, в балансе по данному показателю находятся Ростовская (78%), Тюменская (66%), Ленинградская (65%) и Новосибирская (64%) области.

По словам экспертов отрасли, в таких регионах, с одной стороны, девелоперы имеют достаточный запас денежных средств на эскроу-счетах для обслуживания проектного финансирования, с другой — сохраняется запас нереализованных площадей для удовлетворения будущего спроса.

В целом по всей России наблюдается баланс спроса и предложения на рынке новостроек. Соотношение распроданности и стройготовности на конец 2025 года составило 73%. При этом по сравнению с 2024-м этот показатель снизился на 4% (было 77%).

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-10 субъектов России по спросу на семейную ипотеку. Причем в целом средний срок ипотеки в республике сократился на 26 месяцев за год.

