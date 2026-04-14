Законопроект о рефинансировании эскроу-счетов может рассмотреться Госдумой во время весенней сессии

Авторы инициативы заявляют, что проект разработан для защиты участников долевого строительства в условиях сложной ситуации на рынке недвижимости

Законопроект, позволяющий переводить средства между эскроу-счетами разных банков, добавлен в примерную программу весенней сессии Госдумы и поступил на рассмотрение комитета по финрынкам.

Авторы инициативы заявляют, что проект разработан для защиты участников долевого строительства в условиях сложной ситуации на рынке недвижимости. Высокая ключевая ставка, сокращение льготной ипотеки, рост себестоимости строительства и дефицит кадров создают серьезные риски для застройщиков.



Новый законопроект позволит застройщикам рефинансировать кредиты в других банках с переносом средств со счетов эскроу. Важно отметить, что средства граждан на счетах останутся под государственной защитой, а рефинансировать кредиты смогут только банки, соответствующие требованиям законодательства.

Как пояснил один из авторов, депутат от Татарстана Илья Вольфсон, это обеспечит конкуренцию при кредитовании застройщиков, создаст более выгодные условия финансирования проектов и позволит своевременно сдавать новостройки. По мнению экспертов, дольщики не ощутят разницу, но у тех, кто покупал квартиру в ипотеку, могут возникнуть проблемы. Подробности — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова