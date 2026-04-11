Посуточная аренда жилья в Казани в апреле стоит на 21,8% дороже, чем в Санкт-Петербурге

Посуточная аренда жилья в культурной столице обходится недорого за счет больших объемов предложений и высокой конкуренции

Фото: Динар Фатыхов

Арендовать жилье на сутки в Казани в апреле стоит около 4,8 тыс. рублей. Это на 21,8% дороже, чем снять аналогичные объекты недвижимости в Санкт-Петербурге. Такие данные следуют из подсчетов аналитиков сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» (есть у ТАСС).

При этом аренда жилья в столице Татарстана обойдется на 7,7% дешевле, чем в Москве. Так, снять на сутки московскую недвижимость стоит в среднем 5,2 тыс. рублей.

Как подчеркнули эксперты отрасли, Санкт-Петербург, Калининград и Краснодар возглавили топ популярных городов с недорогой арендой жилья для поездок в апреле. Ставки за съем недвижимости в перечисленных городах составляют 3,9 тыс., 3,59 тыс. и 3,51 тыс. за сутки соответственно.

По словам директора по маркетингу «Суточно.ру» Айрата Мусина, посуточная аренда жилья в Санкт-Петербурге обходится недорого за счет больших объемов предложений и высокой конкуренции в Северной столице.

Ранее сообщалось, что в Татарстане доля нераспроданного жилья увеличилась на 4% за год.

Никита Егоров