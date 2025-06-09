Минниханов одобрил масштабную застройку исторического центра Казани
Сегодня под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. На нем были рассмотрены проекты застройки объектов в исторической части Казани.
— Проекты, которые мы утвердим, должны обеспечивать сохранность объектов культурного наследия, ценных объектов среды, не нарушая сложившийся облик территорий, — заявил он.
Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина представила ряд проектов. Среди них:
- Реконструкция здания бывшего ЦУМа: проект, предусматривающий размещение в здании центра ремесел, получил одобрение комиссии. Минниханов предложил выехать на место для обсуждения благоустройства прилегающей территории и парка, включая размещение фонтана.
- Застройка квартала на улице Мало-Московской одобрена комиссией.
- 10-этажный жилой комплекс на улице Шульгина получил положительную оценку.
- Три проекта на улице Габдуллы Тукая: проекты гостиницы, торгового здания и пристроя к офисному зданию были одобрены.
- Жилой дом на улице Михаила Худякова, 13: проект двухквартирного жилого дома вызвал одобрение комиссии.
- Гостиница на улице З. Султана: проект 15-номерной гостиницы одобрен.
- Торгово-офисное здание на улице Некрасова: комиссия выбрала вариант трехэтажного здания, повторяющего историческую архитектуру.
- Капремонт служебного гаража Кабмина (ул. Саммера, 6): комиссия одобрила один из вариантов проекта, отметив необходимость улучшения внешнего вида.
- Многофункциональный комплекс на улице Подлужной: проект, включающий внутреннюю улицу, связывающую парк «Урам» и набережную, одобрен и будет дополнительно рассмотрен на месте.
- Административный комплекс на улице Подлужной, 47: проект с паркингом получил одобрение.
- Учебный корпус КГАСУ на улице Калинина, 41: комиссия одобрила проект, предложив выбрать наиболее достойный вариант.
- Здание на улице Н. Ершова, 33: проект на месте незавершенного строительства одобрен.
- Пятиэтажный объект на улице Н. Назарбаева: выбран вариант со скругленными угловыми фасадами.
- Проект центра фигурного катания Алины Загитовой (ул. Портовая, 2) одобрен.
Татарстан подал 16 заявок на участие в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды и может получить федеральные гранты на сумму 1,2 млрд рублей.
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