Минниханов одобрил масштабную застройку исторического центра Казани

Сегодня под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. На нем были рассмотрены проекты застройки объектов в исторической части Казани.

— Проекты, которые мы утвердим, должны обеспечивать сохранность объектов культурного наследия, ценных объектов среды, не нарушая сложившийся облик территорий, — заявил он.

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина представила ряд проектов. Среди них:

Реконструкция здания бывшего ЦУМа: проект, предусматривающий размещение в здании центра ремесел, получил одобрение комиссии. Минниханов предложил выехать на место для обсуждения благоустройства прилегающей территории и парка, включая размещение фонтана.

Застройка квартала на улице Мало-Московской одобрена комиссией.

10-этажный жилой комплекс на улице Шульгина получил положительную оценку.

Три проекта на улице Габдуллы Тукая: проекты гостиницы, торгового здания и пристроя к офисному зданию были одобрены.

Жилой дом на улице Михаила Худякова, 13: проект двухквартирного жилого дома вызвал одобрение комиссии.

Гостиница на улице З. Султана: проект 15-номерной гостиницы одобрен.

Торгово-офисное здание на улице Некрасова: комиссия выбрала вариант трехэтажного здания, повторяющего историческую архитектуру.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Капремонт служебного гаража Кабмина (ул. Саммера, 6): комиссия одобрила один из вариантов проекта, отметив необходимость улучшения внешнего вида.

Многофункциональный комплекс на улице Подлужной: проект, включающий внутреннюю улицу, связывающую парк «Урам» и набережную, одобрен и будет дополнительно рассмотрен на месте.

Административный комплекс на улице Подлужной, 47: проект с паркингом получил одобрение.

Учебный корпус КГАСУ на улице Калинина, 41: комиссия одобрила проект, предложив выбрать наиболее достойный вариант.

Здание на улице Н. Ершова, 33: проект на месте незавершенного строительства одобрен.

Пятиэтажный объект на улице Н. Назарбаева: выбран вариант со скругленными угловыми фасадами.

Проект центра фигурного катания Алины Загитовой (ул. Портовая, 2) одобрен.

Татарстан подал 16 заявок на участие в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды и может получить федеральные гранты на сумму 1,2 млрд рублей.

Рената Валеева