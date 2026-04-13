Инвестиции в жилье Казани оказались убыточными — только 74-е место рейтинга

В выборку вошли 79 административных центров регионов России, а для расчета использовалась модель типовой однокомнатной квартиры площадью 35 кв. метров

Фото: Максим Платонов

Аналитики РИА «Рейтинг» провели исследование среднегодовой доходности инвестиций в недвижимость с учетом сдачи жилья в аренду за период с 2023 по 2025 год. В выборку вошли 79 административных центров регионов России, а для расчета использовалась модель типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров.

Согласно результатам, Казань заняла 74-е место в рейтинге, оказавшись среди городов с отрицательной доходностью. Инвесторы в столице Татарстана за три года понесли убытки: реальная доходность с учетом инфляции составила минус 1,9% годовых. В числе аутсайдеров также оказались Калининград, Якутск, Орел, Калуга, Южно-Сахалинск, Тверь и Ханты-Мансийск.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лидером рейтинга стал Абакан, где доходность инвестиций в недвижимость достигла 25,3% годовых. Такой результат объясняется резким ростом стоимости квадратного метра на вторичном рынке — цены в городе выросли более чем вдвое. В число лидеров также вошли Оренбург (20,2%) и Челябинск (16,4%). В Москве доходность составила всего 0,3% годовых.

Напомним, что в Казани разрыв цен между новостройками и вторичкой достиг 28,6% в феврале, а также город вошел в тройку городов с высокими ипотечными платежами.

Наталья Жирнова