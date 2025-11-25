Казанское «Замкадье» прирастет «Новыми Киндерями»

Жилье на периферии столицы Татарстана пользуется спросом, но может стать проблемой для покупателей

Фото: Реальное время

В пригороде Казани появится крупный район на 7 тысяч жителей и общей площадью свыше 200 тысяч «квадратов» жилья. Новый ЖК планируют построить в Высокогорском районе Татарстана возле железнодорожной платформы «Кендери». Застройщиком выступает ООО «СЗ «Ин-Девелопмент» Ильдара Шагитова, возглавляющего ряд фирм под контролем холдинга «Ак Барс». Проекты первых четырех многоквартирных домов в эти дни получили положительное заключение Госэкспертизы. Прошла информация — первые квартиры в предчистовой отделке планируется сдать в 2027 году, но сам застройщик сообщил «Реальному времени», что точные сроки пока не определены. Подробнее о том, как прирастает казанское «Замкадье», какой инфраструктурой планируют обеспечить его новых жителей и каковы перспективы этого направления жилищного строительства, — в нашем материале.

Многоэтажки на полпути от Казани к Высокой Горе

Госэкспертиза одобрила разработанные казанским ООО «Адапт Дизайн» для спецзастройщика «Ин-Девелопмент» проекты первых четырех многоквартирных домов ЖК «Новые Киндери», который планируется возвести в 2,5 км от Казани — перед железнодорожной платформой рядом с Новым поселком, юридически относящимся к Красносельскому сельскому поселению Высокогорского района, а фактически примыкающим к границе его административного центра.

Проекты четырех многоквартирных домов ЖК «Новые Киндери», который планируется возвести в 2,5 км от Казани — перед железнодорожной платформой «Кендери». скриншот с сайта Яндекс.карты

Строительство ЖК запланировано в соответствии с проектом планировки территории, утвержденным Советом Высокогорского района в мае 2024 года на основании результатов публичных слушаний, проводившихся по инициативе руководителя и бенефициара компании «Ин-Девелопмент» 12 апреля 2024 года в Новом поселке, около дома №14 на улице Березовой, с участием четырех человек.

Проект планировки территории ЖК предусматривает строительство в первой очереди четырех жилых домов разной высотности — от пяти до девяти этажей на территории 41,3 га (площадь застройки — 23,6 га). Общая площадь жилья составит 202,9 тыс. кв. м, коммерческих помещений — 21,36 кв. м. ЖК «Новые Киндери» должен вместить 7 тысяч жителей (из расчета 28,8 кв. м общей площади квартир на человека). Также запланировано строительство следующих объектов инфраструктуры: детсада на 340 мест, школы на 800 учащихся, поликлиники на первом этаже одного из жилых домов, рассчитанной на 140 посещений в смену, семи спортивных площадок и двух зданий общественно-делового назначения с общей площадью помещений 3 тысячи кв. м.

При нормативной площади озеленения 10,33 га (25% площади всей территории) проектом предлагается организация озеленения общего пользования на 4,3 га, а требования норматива предлагается «учитывать на последующих стадиях проектирования в комплексном освоении территории». В площадь озеленения придомовых территорий включена площадь зеленой кровли встроенных и пристроенных нежилых помещений, а также стилобатов.

Расчет количества парковочных мест для автомобилей жителей ЖК выполнен, исходя из обеспеченности на 2030 г. для Высокогорского района — 459,9 машины на 1 000 человек. Жителей и гостей ЖК планируется обеспечить 3 857 парковочными местами, из которых 998 должны располагаться в двух многоуровневых паркингах, а 2 859 — на плоскостных парковках в границах жилых зон.

Протяженность улично-дорожной сети в границах ЖК — 3,4 км. Основной въезд-выезд в новый жилкомплекс предусмотрен со стороны Нового поселка трассы М-12 «Восток» (как следует из опубликованных схем, имеется в виду участок дороги М-7 между Казанью и Высокой Горой).

Со сроками строительства и инфраструктурой ясности нет

В исполнительном комитете перспективы строительства нового ЖК и вопрос об обеспечении его транспортной и социальной инфраструктурой прокомментировали скупо:

— Полномочия по выдаче разрешений на строительство объектов с 1 января 2024 года переданы в Минстрой РТ. Нам о выдаче разрешения на строительство [этого объекта] и начале самого строительства неизвестно, в связи с этим какие-либо комментарии с нашей стороны будут неуместны.

В исполнительном комитете перспективы строительства нового ЖК и вопрос об обеспечении его транспортной и социальной инфраструктурой прокомментировали скупо. скриншот сайта Пестречинского муниципального района

«Реальное время» также обратилось к директору ООО «СЗ «Ин-Девелопмент» Ильдару Шагитову с вопросом о планируемых сроках реализации нового ЖК в Высокогорском районе. Он сослался на сложную экономическую ситуацию:

— Пока неясно, когда можно будет начать и когда завершится строительство, — сообщил застройщик нашему изданию.

Проекты на периферии

Проект ЖК «Новые Киндери» разработало казанское архитектурное бюро «Адапт Дизайн» Лили и Алмаза Сабировых. Этой же компании принадлежит авторство двух других проектов жилкомплексов на периферии Казани — «Зимнего сада» в Осиново (ООО «СЗ «Удачный») и «Каенлы» (ООО «СЗ «Каен») рядом с поселком Мирным. На сайте компании выложены эскизы объектов ЖК «Зимний сад» и «Каенлы».

Казанскому архитектурному бюро «Адапт Дизайн» принадлежит авторство проекта жилкомплекса «Каенлы». скриншот сайта компании "Адапт Дизайн"

В настоящее время проект ЖК «Зимний сад» в Осиново частично реализован — сданы три дома из пяти запланированных, остальные два должны быть сданы до конца декабря 2025 года. По данным портала ЕИС жилищного строительства наш.дом.рф на день публикации этого материала, квартиры в двух строящихся домах распроданы на 69 и 72%. К реализации проекта ЖК «Каенлы» на 6,5 тысячи жителей застройщик еще не приступал, хотя проект планировки территории был утвержден Казгорисполкомом 2 года назад.

В настоящее время проект ЖК «Зимний сад» в Осиново частично реализован. скриншот с сайта наш.дом.рф

Застройщики «Ин-Девелопмент», «Удачный» и «Каен» через Ильдара Шагитова либо напрямую аффилированы с АО «Камгэсэнергострой» и холдингом «Ак Барс». Но казанское «Замкадье» осваивают и другие крупные строительные объединения, хотя в целом объектов на периферии Казани строится относительно немного.

Спецзастройщик «1 Казань» (группа компаний ФСК Владимира Воронина) в поселке Октябрьском начал строительство ЖК «Форест» из 26 многоквартирных домов, первый из которых должен быть сдан в конце 2025 года. Тогда же спецзастройщик «Стройрезерв» («Новастрой») сдает в Новой Туре вторую очередь ЖК «Френдли-комплекс Тура Nova». Все эти застройщики предлагают не самое доступное ипотечникам жилье комфорт-класса.

В Осиново продолжается строительство корпусов ЖК «Радужный-2» (спецзастройщик ТСИ), в Высокогорском районе у трассы М-7 — ЖК «Атмосфера» («Унистрой»), в Куюках — ЖК «Добрый» («СЗ «Март»). На выезде из Казани группа компаний ПИК продолжает строить «Матюшино парк», а «Суварстроит» — «Станцию Спортивную».

Застройщикам советуют «идти в отказ»

Именно эти, периферийные объекты, по мнению экспертов, представляют собой в нынешней экономической ситуации интерес для значительной части потенциальных покупателей жилья — тех, кому уже не по карману взять ипотеку в столице Татарстана.

— Подобные жилые комплексы на периферии Казани — такие как ЖК «Светлый», «Царево», сегодня востребованы, — говорит генеральный директор компании «Этажи Казань» Марат Галлямов. — Это неплохая альтернатива первой квартире в Казани для тех, у кого нет возможности ее сейчас купить. У нас не хватает доступного жилья.

Он подчеркнул, что вследствие дороговизны жилья очередным трендом у застройщиков становится уже не повышение комфортности массового жилья, а, напротив, отказ от необязательных, но увеличивающих себестоимость (а значит, и цену квадратных метров) опций:

— К примеру, имеет смысл отказаться от установки оборудования, тренажеров на детских и спортивных площадках, сложных импортных лифтов в пользу менее дорогих и вполне надежных отечественных, оборудования «умного дома» с повсеместным видеонаблюдением, контролем за протечками, умными счетчиками, с отдельным водопроводом для питьевой воды, который жильцам будет легко заменить фильтрами и так далее. При этом, конечно, нельзя отказываться от того, что обеспечивает энергоэффективность дома: хорошего оборудования для теплоснабжения, водоснабжения.

«Имеет смысл отказаться от установки оборудования, тренажеров на детских и спортивных площадках, импортных лифтов в пользу менее дорогих отечественных, оборудования «умного дома». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Марата Галлямова, на сегодня цена квартир в новостройках одинакового уровня комфортности на периферии и в черте Казани может отличаться в 2 раза, а то и более. Например, в «Светлом» однокомнатная квартира стоит 4 млн рублей, а в 5 километрах от него, на проспекте Победы, — 8—10 млн в новостройке и 6—7 млн на вторичном рынке.

Купить легко — реализовать сложно

Гендиректор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова считает, что потенциальные плюсы от ценовой доступности ЖК «Новые Киндери» может нивелировать его локация:

— Те, кто покупает квартиру на периферии, руководствуются не тем, что за окном будет лес, а исключительно бюджетом. Они просто не в состоянии купить квартиру в городе. Такая квартира — это не дом, да, а вместе с ней ты приобретаешь практически все проблемы загородного дома, в частности сложную логистику. Поэтому у этой недвижимости, конечно, будет своя целевая группа, но главным при выборе в ее пользу всегда будет исключительно низкая стоимость.

Эта ниша рынка недвижимости, по ее мнению, сегодня достаточно заполнена — такое жилье застройщики предлагают и на зеленодольском направлении, и в Пестречинском, и в Высокогорском районах. И все они, говорит эксперт «Реального времени», достаточно сложные в плане инвестиций: если брать с целью сдачи в аренду — будет непросто найти арендаторов, ели в расчете на последующую продажу — круг потенциальных покупателей неширок.

— Спрос на недорогие, бюджетные объекты сегодня есть, — говорит Гизатова, — но он невысокий. Покупатели не очень стремятся уезжать на периферию. А процентов 60 или даже 70 из тех, кто купил жилье на периферии, приходят в итоге к необходимости его реализовать и купить квартиру в городе.

Квартиры в казанском «Замкадье», по ее мнению, могут послужить в качестве переходного этапа для нуждающихся в собственном жилье, но выбор конкретного объекта будет зависеть от того, какую инфраструктуру обеспечит застройщик.

В непосредственной близости от платформы «Кендери» другой застройщик планирует возвести еще один ЖК — «Воздух». скриншот эскизного проекта

В ответ на напоминание, что в непосредственной близости от платформы «Кендери» другой застройщик планирует возвести еще один ЖК — «Воздух», Анастасия Гизатова заметила, что шансов быть быстрее распроданным сейчас больше у того, кто построит быстрее и предложит меньшую цену за квадратный метр. Впрочем, добавила она, тому, кто «зайдет» на эту территорию вторым, «будет в определенной степени легче, потому что площадка будет уже освоена».