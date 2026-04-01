В Общественном совете при Минстрое РФ обсудили безопасность и обслуживание лифтов

Фото: скриншот с сайта barkli.ru

На заседании Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое РФ под председательством Леонида Казинца обсудили итоги работы за 2025 год. Несмотря на то, что год выдался непростым, результаты работы комиссии были впечатляющими: ее участники и эксперты участвовали в обсуждении программ замены лифтов по всей стране, в разработке нормативной документации и в другой работе, призванной улучшать повседневную жизнь миллионов россиян, живущих в многоквартирных домах.

Леонид Казинец вкратце рассказал об основных достижениях за 2025 год.

При участии комиссии заработал новый механизм финансирования: возможность списания 2/3 объема задолженности по бюджетным кредитам на замену лифтов.

В 79 субъектах РФ разработаны программы замены старых лифтов до 2030 года.

При Минстрое создана рабочая группа по вопросам замены лифтового оборудования.

Рассмотрены способы привлечения дополнительных инвестиций на то, чтобы заменять лифты.

Разработана нормативная документация по вопросам эффективной эксплуатации лифтов в многоквартирных домах.

Кроме того, продолжал пополняться реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, шла работа по цифровизации лифтового хозяйства. При поддержке комиссии прошли Международная лифтовая выставка и несколько технических конференций. Работа в 2026 году будет продолжаться.

Напомним, Леонид Казинец — общественно-политический деятель и крупный российский бизнесмен, девелопер, председатель Совета директоров и владелец корпорации «Баркли». В Казани эта компания известна тем, что именно ей доверено построить последнюю высотку в историческом центре Казани — презентация будущего ЖК «Баркли Дан» состоялась в столице Татарстана в декабре 2025 года. Казинец лично приезжал на мероприятие и поделился с журналистами своим оптимизмом в отношении урбанистического и инвестиционного потенциала Казани.

Людмила Губаева