В Казани разрыв цен между новостройками и вторичкой достиг 28,6% в феврале

Самая значительная разница — более чем на 50% — отмечается в Челябинске и Краснодаре

Фото: Максим Платонов

В феврале 2026 года в Казани ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем достиг 28,6%. Самая значительная разница — более чем на 50% — отмечается в Челябинске и Краснодаре, пишет РИА «Недвижимость» со ссылкой на подсчеты нейросети «Алиса AI».

За февраль медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в городах‑миллионниках снизилась на 1,6% — до 157 тысяч рублей, тогда как на первичном рынке она выросла на 0,3% — до 205 тысяч рублей. На этом фоне ценовой разрыв в мегаполисах увеличился на 2,5 процентного пункта. Рост показателя наблюдался в 13 из 16 миллионников.

— Конец зимы продемонстрировал более быструю адаптацию вторичного рынка. Это особенно отчетливо прослеживается там, где разрыв вырос сразу на 6–8 процентных пунктов. Если подобная тенденция сохранится, то в городах с уже сформировавшимся высоким разрывом — прежде всего в Челябинске, Краснодаре, Омске и Ростове‑на‑Дону — давление на первичный рынок будет постепенно усиливаться, поскольку вторичное жилье становится слишком заметной альтернативой, — добавляется в сообщении.



Напомним, в феврале спрос на рынке вторичного жилья Татарстана вырос на 20,5% по сравнению с январем. В феврале зарегистрировано 11,3 тыс. перехода прав на основании договоров купли‑продажи (ДКП), тогда как в январе этот показатель составлял 9,4 тыс.

Рената Валеева