В Татарстане зарегистрировали более 240 тыс. прав на недвижимость

За три месяца оформлено 50,5 тыс. прав на жилье, 40,4 тыс. — на земельные участки и 3 тыс. — на машино-места

В январе — марте 2026 года в Управление Росреестра по Татарстану поступило почти 135 тыс. заявлений на учетно-регистрационные действия с недвижимостью. Из них около 99,5 тыс. поданы в электронном виде, сообщает Росреестр РТ.

На регистрацию прав поступило более 106 тыс. заявлений, на кадастровый учет — около 19,8 тыс., на единую процедуру (кадастровый учет и регистрацию прав) — порядка 9 тысяч.

По итогам рассмотрения документов за три месяца зарегистрировано более 240,8 тыс. прав и учетных действий. Из них 50,5 тыс. — на жилые помещения, 40,4 тыс. — на земельные участки и 3 тыс. — на машино-места.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане в 2025 году было приватизировано 1 455 жилых помещений общей площадью 62,1 тыс. кв. метров.

Ариана Ранцева