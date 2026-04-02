Застройщик ЖК «Нова» построит ТЦ на востоке Казани

Торговый центр площадью 1 500 кв. м планируют возвести к 2030 году

Фото: сгенерировано при помощи GigaChat

В Советском районе Казани на территории коттеджного поселка «Султан Ай» построят торговое здание с функциями спорта. Исполком Казани готовится внести изменения в проект планировки территории. Как выяснило «Реальное время», проект реализует бизнесмен Марат Галимов, бенефициар ГК «Новастрой», которая возводит ЖК «Нова» на месте ресторана «Акчарлак».

Одноэтажное торговое здание возведут на въезде в поселок со стороны Мамадышского тракта. Территория застройки — чуть более 0,4 га — представляет собой шесть объединенных участков ИЖС примерно по шесть соток каждый. Архитектурно-строительное проектирование объекта продлится до четвертого квартала 2026 года, сама стройка завершится в третьем квартале 2030 года. Судя по чертежу, это будет протяженное вдоль дороги здание с наземной парковкой на 31 машино-место. Эскизный проект уже разработан, но еще не согласован, поэтому можно лишь предполагать, как будет выглядеть будущий ТЦ.

Сейчас в России набирает обороты развитие малоформатной районной торговли. К концу 2026 года объем ввода торговых центров в стране может вырасти на 21%, в основном за счет строительства небольших комплексов. По мнению экспертов, формат таких ТЦ в условиях активной жилой застройки и острого дефицита инфраструктурных объектов в пригороде Казани сейчас особенно востребован.

Василя Ширшова