Казань вошла в топ городов, где подешевели новостройки с начала 2026 года

Стоимость 1 кв. м в столице Татарстана снизилась на 0,3%

Фото: Динар Фатыхов

Казань оказалась среди 23 городов России, где по итогам января — марта 2026 года снизились цены на новостройки. Конкретно в столице Татарстана средняя стоимость 1 кв. м в квартирах в новых домах снизилась на 0,3%, до 253,3 тыс. рублей. В среднем стоимость объекта в городе на конец первого весеннего месяца составила 12,8 млн рублей, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Сильнее всего цены на новостройки в первом квартале текущего года снизились в Уфе (–5,6%), Кирове (–5,1%), Ростове-на-Дону (–4,8%), Астрахани (–4,4%), Улан-Удэ (–2,9%), Рязани (–2,8%), Чите (–2%), Севастополе (–2%), Туле (–1,9%) и Краснодаре (–1,6%).

В Москве цена выросла на 2,6%, до 471 876 рублей за «квадрат». В Санкт-Петербурге квадратный метр в квартирах в новостройках, напротив, подешевел на 0,3%, до 289 784 рублей.

В среднем по России квадратный метр на первичке подорожал на 1,6%, до 158 648 рублей.

— В прошлом году рост «квадрата» новостроек за I квартал составил 2,3%, а в этом — чуть меньше. И хотя ипотека постепенно дешевеет, пока что ставки по кредитам не особенно вдохновляют россиян на приобретение жилья. Сократившиеся объемы строительства — это единственное, что позволяет застройщикам немного наращивать цены. Хотя поднять ценники в прошлом году им удалось в большем количестве городов — в 55, а в этом — лишь в 47, приходится констатировать, что первичный рынок по-прежнему в стагнации, — прокомментировал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

