«Чистополье» vs «Август»: как Хуснуллины и Усков поспорили из-за активов главы Пестрецов

Новый поворот наметился в истории банкротства предприятий агробизнесмена и главы Пестречинского района Раиса Сулейманова. Процедуру инициировали структуры холдинга «Чистополье» Альберта Хуснуллина. Но вступившая в тяжбу группа «Август» Александра Ускова указала на аффилированность должника и мажоритарных кредиторов «через семью Хуснуллиных». Подробнее о нарушенном, по ее мнению, «баланса прав», разногласиях с конкурсником, продажах Skoda Octavia, Toyota Camry и других машин банкрота по 30 тысяч рублей за авто — в материале «Реального времени».

«Злоупотребление правом и нарушение баланса прав кредиторов»

Еще весной холдинг «Чистополье» через свою фирму «Элеватор Текэ Тау» добился введения наблюдения в компаниях главы Пестречинского района Раиса Сулейманова — позднее пять из них объявили банкротами. Все еще под наблюдением остается ЗАО «Нурлатский элеватор», задолжавшее «Россельхозбанку» свыше 800 млн рублей по кредиту с процентами. Поручителями по займу выступили шесть предприятий Сулейманова: «АксуАгро», «Агрофирма «Южная», УК «АгроИнвест», КЦ «Южный», «Агрофирма «Рассвет», «Нурлат Галловей» (ликвидируется), а также ИП Сулейманов Ахтям Исмагилович — вероятно, отец Раиса Ахтямовича Сулейманова.

В тяжбу вступают и другие контрагенты обанкротившихся предприятий, среди них и АО «Фирма «Август». Компания Александра Ускова заключила договор с УК «Агроинвест» на поставку импортных агрохимикатов. Покупатель не расплатился полностью, и требования «Августа», 280,2 млн рублей, включили в третью очередь реестра требований кредиторов наряду с 825 млн для «Элеватора Текэ Тау».

Но самый большой долг предприятия Сулейманова накопили по кредитам и поручительствам перед Ак Барс Банком — 2,5 млрд рублей. Этим летом задолженность выкупила казанская УК «Активист» и ее тоже включили в реестр.

Как это нередко бывает, в ходе процедуры банкротства между кредиторами разгорелся конфликт. Фирма «Август» оспаривает решения собраний кредиторов «АксуАгро», «Агрофирмы «Южная» и УК «Агроинвест». Компанию не устраивает состав образованных комитетов кредиторов, куда не вошли ее представители, хотя она тоже участвовала в голосовании.

— В комитет кредиторов вошли два представителя ООО «УК «Активист» и один представитель ООО «Элеватор Теке Тау». Заявитель полагает, что данное решение является злоупотреблением правом, нарушением баланса прав кредиторов, являющегося публично-правовой целью института банкротства, — говорится в материалах дела.

«Нурлатский элеватор», один из старейших в республике, был основан в 1928 году. Это крупнейшее предприятие района по оказанию услуг приемки, очистки, сушки, хранения, отгрузки зерна и масличных культур. Входит в состав агрохолдинга «Агроинвест».

«Должник и кредиторы аффилированы через семью Хуснуллиных»

Как указал суд, фирме «Август» нужно доказать, что принятые решения собрания кредиторов нарушают ее права и законные интересы или приняты с нарушением пределов компетенции. И заключил: невозможность предоставления миноритарным кредитором своей кандидатуры в образованный комитет не лишает его права следить за работой конкурсника и получать информацию о ходе процедуры банкротства.

Впрочем, в компании Ускова указали и на другой неоднозначный аспект — аффилированность должника (УК «Агроинвест») и мажоритарных кредиторов. Ссылаясь на сведения выписок из ЕГРЮЛ, фирма «Август» отмечала, что в «АксуАгро» учредителем с долей 99% является УК «Агроинвест», которая полностью подконтрольна Хуснуллину Руслану Ильдусовичу (состав учредителей изменился 19 ноября, — прим. авт.). В свою очередь «Элеватор Текэ Тау» принадлежит холдингу «Чистополье» Альберта Хуснуллина, сына вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. А Руслан Хуснуллин является директором фирмы «СК-16», принадлежащей потребительскому обществу «Темп».

— ПО «Тэмп» не раскрывает учредителей, но между тем председателем правления в нем выступает Наталия Волостнова — бывший директор/ликвидатор ООО «Кларус» (ИНН 1658155541), учредителем которого до настоящего времени является Хуснуллин Альберт Маратович. ПО «Темп» является единственным учредителем ООО «Мост» (ИНН 1655100030), ранее единственным учредителем организации являлась Хуснуллина Лилия Наилевна (жена Хуснуллина Марата Шакирзяновича), — указала фирма «Август».

В компании также отметили, что ПО «Темп» выступал учредителем организаций «Элеватор Текэ Тау», «Агрофирма «Чистопольская», «Мост», «Жак», «СК-16», «ВКС-Сервис», УК «ВОТ-Комфорт», УК «Жилсервис», «Темплис-Агро», «Агрораздолье», «Молко», АПК «Актай». Часть из них тоже связана с чистопольским ходингом. И некоторые из этих обществ («Мост», «СК-16») ранее контролировал УК «Активист». Сейчас в публичном доступе нет информации об учредителях этой УК, но ранее в их числе была фирма «Каскад», прекратившая деятельность 19 сентября 2012 г. Однако, как пишет «Август», имеется информация, что «по состоянию на 2021 год единственным акционером УК «Активист» была Хуснуллина Роза Гарафутдиновна (мать Хуснуллина Марата Шакирзяновича)».

— На основании изложенного, как указывает заявитель, следует, что как должник, так и мажоритарные кредиторы ООО «Элеватор Текэ Тау» и АО «УК «Активист», единственные члены комитета кредиторов должника, являются аффилированными лицами через семью Хуснуллиных, — говорится в материалах дела.

Правда, суд отклонил этот довод, отметив, что аффилированный кредитор не вправе выбирать в комитет кредиторов только своих представителей, поскольку данное действие направлено на причинение вреда иным кредиторам. «Вопреки доводам заявителя, ООО «Элеватор Текэ Тау» и АО УК «Активист» не признаны аффилированными с должником лицами в установленном порядке, их требования включены в третью очередь реестра кредиторов, в связи с чем, голоса кредиторов правомерно учтены при голосовании», сообщается в судебном решении. В итоге суд отказал в удовлетворении заявления фирмы «Август».

«Шкода Октавия» и «Тойота Камри» по 30 тысяч рублей

Разногласия у компании Александра Ускова возникали и с конкурсным управляющим УК «Агроинвест» Владимиром Шаповаловым. Претензии «Августа» вызвали выводы конкурсника об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника, как и отсутствие признаков преднамеренного банкротства фирмы.

Кредитор, в частности, счел заключение Шаповалова по продаже девяти объектов собственности в спорный период «поверхностным, подготовленным без должного уровня анализа товарного и иных рынков». Стоимость некоторых сделок действительно удивляет. Так, в своем заявлении «Август» пишет о продаже нескольких автомобилей банкрота практически за бесценок:

07 февраля 2023 г., «Лада Ларгус» — 150 000 рублей, что значительно ниже цены продажи аналогичных ТС (около 500 000 рублей);

20 апреля 2023 г., «Лада Ларгус» — 50 000 рублей, значительно ниже цены продажи аналогичных ТС (около 500 000 рублей);

25 декабря 2023 г., Skoda Octavia — 30 000 рублей, значительно ниже цены продажи аналогичных ТС (около 800 000 рублей);

25 декабря 2023 г., Toyota Camry — 30 000 рублей, что значительно ниже цены продажи аналогичных ТС (около 1 300 000 рублей);

08 августа 2024 г., «Лада Ларгус» — 30 000 рублей, что значительно ниже цены продажи аналогичных ТС (около 500 000 рублей).

Поэтому в компании Ускова заявили о необходимости рассмотреть эти сделки на предмет признания их недействительными. «Кроме того, с учетом изложенного и очевидного вывода имущества со стороны должника, заявитель считает вывод конкурсного управляющего должника об отсутствии признаков преднамеренного банкротства — несостоятельным, подлежащим рассмотрению в судебном порядке», говорится в материалах дела.

Конкурсный управляющий, в свою очередь, указал: анализируя финансовое состояние УК «Агроинвест», он установил ухудшение двух и более коэффициентов в 2024 году: «Так, на 2024 год, по сравнению с 2023 годом, существенно ухудшились коэффициент абсолютной ликвидности (в пять раз), коэффициент автономии и финансовой независимости (уменьшился в 400 раз и стал иметь отрицательное значение). Кроме того, существенным образом ухудшились уже имевшие отрицательное значение рентабельность активов и норма чистой прибыли».

Поскольку ухудшение коэффициентов наблюдалось в 2024 году, Шаповалов проанализировал сделки должника за тот же период. Но, согласно документам, в течение 2024-го «сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности либо способных привести к неплатежеспособности» не было. Так был сделан вывод об отсутствии признаков преднамеренного банкротства.

По словам конкурсника, подозрительные случаи продаж могут быть дополнительно проанализированы в процедурах банкротства. Но в отсутствии оценки рыночной стоимости отчужденного имущества и проверки иных обстоятельств, сделать однозначный вывод о необходимости оспаривания таких сделок, по его словам, невозможно.

«Споры основаны на несогласии миноритарных кредиторов с составом образованных комитетов»

Фирма «Август» заявила было ходатайство о назначении судебной экспертизы по определению рыночной стоимости проданных машин, но позднее отказалась от него. Кроме того, в октябре выяснилось, что позиции конкурсного управляющего и компании Ускова в части необходимости оспаривания сделок должника совпали, и стороны «пришли к единому мнению об отсутствии спора о праве». Так что суд отказал «Августу» и в этом заявлении.

«Реальное время» обратилось в ГК «Август» и ХК «Чистополье» с просьбой прокомментировать заявленные требования и высказать свои позиции по спорам. Как сообщили в компании Александра Ускова, в рамках указанных дел имеется несколько обособленных споров, в том числе о признании недействительными решений первых собраний кредиторов.

— Данные споры основаны на несогласии миноритарных кредиторов с составом образованных комитетов, а также с целесообразностью образования комитетов по данным делам. Правовые основания заявленных требований разглашению не подлежат, поскольку это может привести к необъективной оценке ситуации, повлиять в дальнейшем на выносимые судом решения по данным делам, — считают в компании.

Относительно наличия в рамках банкротного дела «Агрофирмы «Южная» обособленного спора о разрешении разногласий между АО «Фирма «Август» и временным управляющим должника пояснили, что аналогичные судебные споры являются обычной судебной практикой по данной категории дел: «Данный обособленный спор является одним из правовых методов участия кредиторов в пополнении конкурсной массы путем обжалования подозрительных сделок, совершенных ранее должником». В группе добавили, что готовы к сотрудничеству с контрагентами и разрешению возникающих спорных ситуаций в допустимом правовом ключе. В ХК «Чистополье» пока не ответили на запрос издания, комментарий будет опубликован по получении.