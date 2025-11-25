В Казани идет кастинг актеров на съемки в сериале «Илһам»
Ищут не только взрослого главного героя, но и маленького
В Казани 25—26 ноября идет кастинг на съемки в сериале «Илһам» о жизни певца Ильхама Шакирова. Кинокомпания «Ватан 21 век» приступает к съемкам уже в декабре. Проект масштабный, он охватывает жизнь «татарского соловья» в 1960—1980-е годы, касаясь подробностей его творческой и личной жизни. По словам авторов, на главную роль практически точно найден подходящий вариант. Но есть и множество и других важных героев: к примеру, в сериале появится Альфия Авзалова. Подробнее — в материале «Реального времени».
А еще он должен петь!
Утром на первом этаже у служебного входа театра Тинчурина собралось множество детей — после полудня проходил просмотр для массовых, групповых сцен, с одноклассниками, односельчанами. Также ищут юного Ильхама. Если за взрослого будет петь голос взрослого Шакирова, то здесь среди требований — вокальные данные.
Как объясняет директор кинокомпании «Ватан 21 век» Алина Сулейманова, кастинг начался еще 24 ноября. В частности, много обсуждала свою роль Роза Хайруллина — она собирается сыграть повитуху, которая принимает в мир Ильхама Шакирова. Рассматривались и московские артисты, уехавшие из Казани.
— Есть сложности, потому что современные актеры — это наращенные ресницы, губы, измененный тип лица, — говорит Сулейманова. — А в этом сериале такое исключено. Но для нас самих очень приятно, что наша молодежь хочет участвовать в этом проекте.
Как сформировалась команда
Это не совсем биографическая картина, подчеркивает директор, здесь есть элементы из реальной жизни, есть вымышленные факты. К примеру, когда репрессировали отца, Шакирову было два года, в фильме ему будет семь.
Также в фильме воссоздается команда из большого числа участников, прошедших школу Шакирова. В фильме появится персонаж Альфии Авзаловой (и будет рассказана история их взаимоотношений), а также татарка из Финляндии Рахиля, с которой Шакирова связывала сердечная дружба. Сулейманова обмолвилась, что в фильм войдет эпизод с концертом в Хайдаркане (Айдаркен), киргизском городе с крупным месторождением ртути, где у Шакирова было очень эмоциональное выступление. Его снимут в Белорецком районе Башкортостана (сейчас там заканчивают снимать одну московскую картину).
На роль режиссера-постановщика рассматривалось множество кинематографистов (к примеру, Байбулат Батулла), но работа над картиной началась за полгода — у некоторых не совпали графики. В результате было решено, что оператором станет человек с большой фильмографией. За камеру встанет Рафик Галеев, человек с большим опытом, который как раз освобождается после большого федерального проекта. А режиссером-постановщиком стал Олег Кондрашов (второй режиссер — Рамиль Гараев).
— Так сложилась судьба, что я был режиссером прямой трансляции прощания с Шакировым, — говорит Кондрашов. — С творчеством мы знакомились в процессе создания сценария, общались с его близкими людьми, с теми, с кем он работал.
«Сыграть человека с сумасшедшей энергией»
«Илһам» — это 22 года истории, с 1960 по 1982 год, во время которой происходили многие яркие события в жизни артиста. Также в сценарии будет много флешбэков в детство: военные голодные годы, репрессированный отец, смерть брата. Сценарий к проекту из трех серий по 45 минут писали гендиректор «Таткнигоиздата» Рустем Галиуллин и ведущий, главный редактор программы «Манзара» Ильдар Киямов.
Оба они сидят на кастинге, Ильдар-абый, в частности, подает идеи для актеров, которым предлагают импровизировать. На вопрос о свободном времени он только отмахивается: какое там, с восьми утра работаем! Также здесь Ильхам Хазиев, много лет бывший помощником Ильхама Шакирова.
В первый день, судя по спискам, отсмотрели 194 актера, причем не только из Казани и Москвы, из Альметьевска, Челнов, Атни… Во время нашего захода оценивают хозяев — тинчуринцев. Кого-то просят прочитать монолог (звучат отрывки из спектаклей «Ашина», «Родные-близкие», совсем свежего «Кто стучит в мое окно?»), некоторым предлагают обыграть ситуацию из сценария. Тут же решают, какая роль могла бы актеру подойти. Кто понравился отборщикам, можно оценить по вопросу о занятости: первые съемки начнутся 20—30 декабря, а закончатся уже летом следующего года.
По словам Кондрашова, цель фильма — показать не идола, но человека с внутренней болью, одиночеством, страхами. На исполнителя главной роли есть претендент — не особо известный и не особо медийный актер, с опытом съемок в кино.
— Он должен его внутренне чувствовать, — говорит Кондрашов. — Это очень сложная задача — сыграть человека с сумасшедшей энергией. Все говорят, с кем мы общались: его разрывало от энергии изнутри. Это сложно передать.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».