Кремль открыл сбор вопросов к прямой линии Владимира Путина

Она начнется 19 декабря в 12:00 по московскому времени

Кремль начал принимать вопросы к предстоящей совмещенной большой пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Программа, получившая название «Итоги года с Владимиром Путиным», выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Возможность задать вопрос будет доступна вплоть до ее окончания.

Граждане России могут обратиться к президенту различными способами:

через официальный сайт программы: moskva-putinu.ru;

отправив СМС— или ММС-сообщение на короткий номер: 0-40-40;

позвонив по бесплатному телефону: 8-800-200-40-40;

через специальное мобильное приложение (подробности о нем доступны на сайте программы);

текстовые и видеовопросы также можно отправить через официальные группы программы в социальных сетях: «ВКонтакте» (vk.com/moskvaputinu) и «Одноклассники» (ok.ru/moskvaputinu);

еще один вариант — чат-бот в мессенджере MAX: max.ru/moskvaputinu.

Напомним, на «Итоги года с Владимиром Путиным» в 2024 году поступило почти два с половиной миллиона обращений от граждан России.

Из них было отобрано 76 вопросов, на которые президент ответил в ходе четырех с половиной часов эфира. Вопросы задавали как журналисты (33 представителя СМИ, включая блогеров и иностранных корреспондентов), так и обычные жители страны — почти 30 россиян, в том числе одна семья из Краснодара.



Рената Валеева