В России зафиксирован всплеск диагнозов расстройства аутистического спектра (РАС) среди детей
Руководитель отделения детской психиатрии НМИЦ им. Бехтерева подчеркивает, что рост статистики отчасти связан с расхождениями в терминологии
В России зафиксировано увеличение случаев постановки диагнозов расстройства аутистического спектра (РАС) среди детей. По данным анализа издания «База», в России за 6 лет число детей с аутизмом выросло на 140%.
Если в 2018 году Минздрав сообщал о 31 685 детях с аутизмом, то к концу 2024 года, по данным Росстата, среди детей от 0 до 14 лет этот показатель достиг 76 096 человек. Особенно сильный скачок произошел совсем недавно: с 2022 по 2024 год число случаев выросло с 44 до 76 тысяч.
Среди предварительных причин этого роста эксперты называют ряд факторов, включая более поздний возраст родителей, перинатальные осложнения, например низкий вес при рождении или недоношенность, а также проблемы во время беременности.
Однако ключевым фактором, по мнению специалистов, является значительное улучшение выявляемости этих состояний. Руководитель отделения детской психиатрии НМИЦ им. Бехтерева Игорь Макаров объяснил, что рост статистики отчасти связан с расхождениями в терминологии: в России до сих пор используется классификация МКБ-10, где РАС часто обозначаются широкой категорией F84 («Общие расстройства психологического развития»).
