В Казани впервые пройдет выставка военных вузов «Есть такая профессия — Родину защищать!»
В городе соберутся представители 22 специализированных университетов страны
5 декабря в Казани состоится профориентационная выставка высших учебных заведений Минобороны России «Есть такая профессия — Родину защищать!». Впервые в городе соберутся представители 22 военных вузов страны, сообщает пресс-служба выставки.
Сообщается, что среди гостей выставки — студенты, кадеты, юнармейцы, школьники, учащиеся профессиональных образовательных учреждений, а также родители, заинтересованные в поступлении детей в военные вузы. Официальная церемония открытия запланирована на 5 декабря в историческом парке «Россия — моя история».
Известно, что организаторами выставки выступают:
- Военный комиссариат Татарстана;
- Минобрнауки Татарстана;
- Казанское танковое училище им.Маршала Советского Союза Г. К. Жукова;
- Минмол Татарстана.
Напомним, что форум коммерческого автотранспорта Comtrans впервые пройдет в Казани.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».