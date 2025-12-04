Новости общества

В Казани впервые пройдет выставка военных вузов «Есть такая профессия — Родину защищать!»

13:34, 04.12.2025

В городе соберутся представители 22 специализированных университетов страны

Фото: Артем Дергунов

5 декабря в Казани состоится профориентационная выставка высших учебных заведений Минобороны России «Есть такая профессия — Родину защищать!». Впервые в городе соберутся представители 22 военных вузов страны, сообщает пресс-служба выставки.

Сообщается, что среди гостей выставки — студенты, кадеты, юнармейцы, школьники, учащиеся профессиональных образовательных учреждений, а также родители, заинтересованные в поступлении детей в военные вузы. Официальная церемония открытия запланирована на 5 декабря в историческом парке «Россия — моя история».

Известно, что организаторами выставки выступают:

  • Военный комиссариат Татарстана;
  • Минобрнауки Татарстана;
  • Казанское танковое училище им.Маршала Советского Союза Г. К. Жукова;
  • Минмол Татарстана.

Наталья Жирнова

