В январе 2026 года пенсионные выплаты некоторых россиян вырастут на 35%

Увеличение сложится из удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии, включения в нее надбавки за уход, а также индексации страховых пенсий на 7,6%

Пенсию в новом году поднимут некоторым 80-летним россиянам, которые отпраздновали юбилей в декабре 2025-го, заявил экономист Игорь Балынин изданию «Газета.Ru».

Эта прибавка, по расчетам Игоря Балынина, составит около 11 тыс. рублей. Например, если в декабре 2025 года страховая пенсия составляла 40 тыс. рублей, то уже в январе 2026-го она достигнет 54 тыс. рублей, демонстрируя тот самый 35-процентный рост. Эксперт предупредил, что важно учитывать график выплат в период новогодних праздников. Поскольку с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в России будут выходные и праздничные дни, график получения пенсий изменится.

Балынин уточнил, что те, кто получает выплаты через банк, скорее всего, получат пенсию за январь, уже с учетом досрочной индексации на 7,6%, в конце декабря, еще до наступления праздников. В то же время для пенсионеров, пользующихся услугами «Почты России», привычные даты будут сохранены, но с поправкой: если дата получения совпадает с выходным днем отделения, выплату можно будет получить накануне, в последний рабочий день.

При возникновении любых вопросов относительно сроков доставки пенсий эксперт рекомендует обращаться непосредственно в свой банк или отделение «Почты России», где смогут предоставить точную информацию с учетом конкретной ситуации и режима работы.

Малика Расулова