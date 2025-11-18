Новый закон может ограничить продажу питбайков несовершеннолетним

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Глава Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил о разработке законопроекта, направленного на регулирование продажи и использования питбайков, передает РИА «Новости».

Законопроект предусматривает комплекс мер по контролю за распространением и использованием малогабаритных мотоциклов. Основным положением станет ограничение на продажу питбайков детям. Приобретение такого транспортного средства станет возможным только при наличии у несовершеннолетнего документа об окончании спортивной мотошколы и специального разрешения на использование спортинвентаря.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Документ также включает запрет на выезд питбайков на дороги общего пользования. Их использование будет разрешено исключительно на специально отведенных площадках, перечень которых определит Министерство спорта.

Дополнительно предлагается ввести ограничение на продажу топлива несовершеннолетним. По мнению разработчиков законопроекта, эта мера аналогична уже существующему запрету на продажу зажигалок детям.

Важным элементом регулирования станет обязательная маркировка питбайков в системе «Честный знак». Разработчики рассчитывают внедрить новые правила к следующему летнему сезону. Напомним, что в Татарстане с начала года в ДТП с участием питбайков погибли как минимум 13 человек.

Наталья Жирнова