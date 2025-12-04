В Татарстане задержали члена банды Шамиля Басаева, напавшего на десантников

Одновременно были задержаны еще двое участников бандформирования Басаева

Фото: Артем Дергунов

В Следкоме объявили о задержании Илхома Шукурова, члена банды ликвидированного чеченского террориста Шамиля Басаева. Шукуров был задержан в Татарстане по подозрению в причастности к нападению на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в Шатойском районе Чечни в 2000 году.

Как сообщили в ведомствах, операция по задержанию не ограничилась Татарстаном. Одновременно были задержаны еще двое участников бандформирования Басаева. Их удалось поймать в Карачаево-Черкесской Республике и Смоленской области. Один из задержанных, по данным спецслужб, ранее проходил службу в ВСУ.

Всем фигурантам предъявлены обвинения по статьям УК РФ: 209-й («Бандитизм»), 279-й («Вооруженный мятеж») и 317-й («Посягательство на жизнь военнослужащего»). В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, трагические события произошли 29 февраля 2000 года. Тогда террористы под предводительством Басаева и Хаттаба совершили нападение на российских солдат в Аргунском ущелье. В результате боя погибли 84 военнослужащих 6-й роты, еще четверо получили ранения. Этот подвиг псковских десантников стал одним из символов мужества и самоотверженности российских бойцов.

Следствие по этому делу продолжается уже много лет. Всего следователями было установлено 52 человека, причастных к этому преступлению, из которых 35 уже осуждены. Поиск остальных членов банды Басаева продолжается. Сам главарь террористов был ликвидирован в 2006 году.

В 2023 году было завершено расследование уголовных дел в отношении жителей Татарстана — Эдуарда Валиахметова и уроженца Чечни Алавди Батыкаева. Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями «участие в банде», «вооруженный мятеж» и «посягательство на жизнь военнослужащих».

По версии следствия, 29 февраля 2000 года мужчины в составе банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.



Рената Валеева