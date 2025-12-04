Экологи обнаружили порчу более 5 тысяч «квадратов» земли в Нижнекамском районе

Материалы по делу переданы в Россельхознадзор Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

В селе Шингальчи Нижнекамского района неизвестные повредили земли сельхозназначения, а именно сняли и увезли плодородный слой почвы. Данный факт заметили сами местные жители и пожаловались в Минэкологии Татарстана, сообщает пресс-служба министерства.

Сотрудники ведомства выехали в район и подтвердили незаконные действия. По подсчетам специалистов, общая площадь участка составила 5578 квадратных метров. Материалы по делу переданы в Россельхознадзор Татарстана.

Напомним, что в Мензелинске ликвидировали свалку площадью почти 6 тыс. кв. метров. Экологи произвели расчет ущерба, нанесенного почвам, и установили его размер в 3,6 млн рублей.

Цыренсу Ринчино