Минпросвещения разработало новый план обучения для старших классов

Стандарт предусматривает возможность школам самостоятельно определять траекторию освоения учебных предметов

Фото: Артем Дергунов

Минпросвещения опубликовало проект нового единого образовательного стандарта для 10—11-х классов. Согласно документу, предусмотрена возможность создания в старших классах программ различной степени сложности, учитывая особенности и способности учащихся. Этот проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет ТАСС.

В пояснительной записке к приказу говорится, что проект приказа предусматривает утверждение федерального стандарта для среднего общего образования, который обеспечивает единое образовательное пространство по всей России. Он также позволит создавать учебные программы разного уровня сложности и направленности, учитывая потребности и способности учеников.

Стандарт предусматривает возможность для школ самостоятельно определять траекторию освоения учебных предметов, модулей, курсов и внеурочной деятельности.

Кроме того, с 1 сентября 2027 года учебный план для 10—11-х классов обязует изучать как минимум 13 учебных предметов, а также два из них — на углубленном уровне.

