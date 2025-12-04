Пожарную каланчу в Адмиралтейской слободе могут превратить в молодежный центр
О концепции рассказала архитектор‑градостроитель Марина Шпилько — основатель Kruchina team и преподаватель МГИМО
На архитектурных сессиях «Диалоги» рассказали о возможной реконструкции пожарной каланчи в Адмиралтейской слободе. По замыслу авторов проекта, в историческом здании может разместиться молодежный центр.
О концепции рассказала архитектор‑градостроитель Марина Шпилько — основатель Kruchina team и преподаватель МГИМО. Она отметила, что команда вдохновилась историей пожарного депо, которое удалось спасти от сноса и законсервировать. Вместе с коллегами из «Унистроя» Шпилько осмотрела здание, чтобы прочувствовать пространство и определиться с идеями для проекта. Главная задача концепции — создать пространство, где молодые люди будут чувствовать себя в безопасности. Как подчеркнула архитектор, важно сформировать среду, в которой подростки не столкнутся с негативным отношением из‑за своей активности или шумного поведения.
