Просмотры на Rutube выросли в 3,3 раза за 11 месяцев 2025 года

Особенно заметен прирост в ноябре: тогда пользователи посмотрели контент 4,9 млрд раз, что на 63,3% больше, чем в ноябре прошлого года

По данным пресс‑службы цифровых активов «Газпром‑медиа холдинга», которые передает ТАСС, за 11 месяцев 2025 года количество просмотров на видеохостинге Rutube выросло в 3,3 раза — до 47,3 млрд.

Для сравнения: за аналогичный период 2024 года показатель составил 14,2 млрд просмотров. Особенно заметен прирост в ноябре: тогда пользователи посмотрели контент 4,9 млрд раз, что на 63,3% больше, чем в ноябре прошлого года.

Согласно информации Mediascope, месячная аудитория платформы в ноябре 2025 года достигла 80,6 млн человек (в ноябре 2024 года — 70,5 млн). Дневная аудитория также выросла — на 44,4%, до 18,9 млн человек против 13,1 млн годом ранее.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Замгендиректора, глава цифровых активов «Газпром‑медиа холдинга» Сергей Косинский отметил, что библиотека контента на платформе уже насчитывает почти 430 млн роликов, а число каналов увеличилось с 2,4 млн в ноябре 2024 года до более чем 4,5 млн на текущий момент.

Напомним, что суточная аудитория МАХ превысила 22 миллиона человек.

Наталья Жирнова