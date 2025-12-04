Главный архитектор Уфы подарил Ильсуру Метшину плитку

Это произошло во время пленарной сессии архитектурных «Диалогов», которые стартовали в столице Татарстана

Фото: Артем Дергунов

Главный архитектор Уфы Руслан Хайруллин подарил мэру Казани Ильсуру Метшину набор памятной плитки — «Казань — Уфа». Это произошло во время пленарной сессии архитектурных «Диалогов», которые стартовали в столице Татарстана.

По словам Хайруллина, этот набор создан с одним из известных производителей плитки и вдохновлен бразильской лестницей Селарона, которую местный художник украшал кусочками плитки. Набор плитки уложат в будущем креативном пространстве.

Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

Напомним, основными темами сессий в этом году станут «Стартапы, меняющие города» и «Пространства для быстрой самореализации молодежи».

Дмитрий Зайцев