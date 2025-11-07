Из Казани — в край башен и легенд: как влюбиться в Ингушетию за три дня

Горы, реки, вековая архитектура — что посмотреть в самой молодой республике России. Часть первая

Фото: Галия Гарифуллина

Ингушетия — самая молодая республика нашей страны — предлагает гостям полюбоваться на панорамные виды Кавказского хребта, тысячелетние башни, рассыпанные по горным грядам, и бурные реки. А еще туристов ждут народные танцы, национальная кухня и знакомство с кодексом чести «эздел», который бережно чтут по сей день. Подробнее — в первой части путевых заметок «Реального времени».



К горным вершинам — за три часа

Путь из Татарстана до Ингушетии занимает всего три часа: именно столько длится перелет по маршруту Казань — Магас. Прямое авиасообщение осуществляет компания «ЮВТ Аэро». Рейсы проводятся один раз в неделю, по вторникам. Если путешественники хотят вернуться быстрее, то могут вылететь в Казань из Нальчика (Кабардино-Балкария) или Минеральных Вод.



Корреспондент «Реального времени» побывал в пресс-туре, организованном Госкомитетом Татарстана по туризму совместно с Министерством культуры Ингушетии, туроператором «Белла Тур» и авиакомпанией «ЮВТ Аэро», и рассказывает о том, как влюбиться в Ингушетию за три дня.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Самая яркая достопримечательность столицы — это 100-метровая Башня Согласия. Лифта в ней нет, зато во время подъема можно представить, что вы очутились в «Игре престолов», только с кавказским колоритом. В углах коридоров горят искусственный факелы, на стенах развешены картины, повествующие о мифологии, культуре и истории ингушского народа.

То, что главной достопримечательностью Магаса стала именно башня, не случайность. Самоназвание ингушей — гӀалгӀаи, что переводится как «строители башен». Именно в таких строениях они жили и оборонялись от врагов. Башня Согласия — это увеличенная в три раза копия классической ингушской боевой башни со ступенчато-пирамидальной кровлей. Строили ее в соответствии с традициями: например, возвели ровно за один год. В прошлом род, не справившийся с работами в этот срок, считался слабым и недостойным, а его башня так и оставалась незавершенной. До сих пор ингуши точно знают, к какому тейпу (клановой группе, — прим. ред.) относятся и где расположена их родовая башня.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

На одном из этажей можно заглянуть в стилизованный под Средневековье зал с двенадцатью причудливыми стульями, которые символизируют совет старейшин. Именно он в незапамятные времена принимал все важные для общества решения. Сословного деления на Кавказе не было, горцы считались равными между собой. «Над моей шапкой я потерплю только небо», — заявил однажды всадник-ингуш ученому Морицу фон Энгельгардту, посетившему Кавказ в 1811 году. Эта фраза вдохновила Иоганна Вольфганга Гете на стихотворение «Свободомыслие», в котором говорится:

«Сонные, спите по вашим шатрам,

Дайте коня, полечу по степям:

Конь подо мною, шапка на мне,

Что же над шапкой?... Звезды одне».

С башни открывается панорамный вид на окрестности, виднеются даже заснеженные вершины далеких гор. Смотровая площадка выполнена из стекла, и благодаря прозрачным стенам и полу создается ощущение полета.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Внутри Башни Согласия можно познакомиться с бытом предков ингушей. Гостей приглашают заглянуть в типичный для тех времен дом, рассмотреть утварь и предметы ремесел — в общем, представить, что вы зашли к гостеприимным горцам.

Дикая дивизия и страшная депортация

Локация, посвященная самым ярким и скорбным страницам истории ингушского народа, — это Мемориал памяти и славы в Назрани. На автомобиле путь из Магаса занимает порядка 20 минут. На входе посетителей встречает барельеф, посвященный вхождению Ингушетии в состав России. В 1770 году на поляне с символическим названием, которое переводится на русский как «склон согласия», 24 представителя самых влиятельных ингушских фамилий принесли присягу на подданство Российской империи.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

С того момента горцы принимали участие во многих военных кампаниях страны. Например, во время Русско-японской войны шестая сотня Терско-кубанского конного полка состояла исключительно из добровольцев-ингушей.

Один из самых ярких объектов мемориала — памятник ингушскому полку Дикой дивизии. Она отличалась тем, что здесь уважали не только чины, но и личные заслуги и возраст, что порой шло вразрез с уставом.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

В Великой Отечественной войне приняла участие 21 тыс. ингушей. Уроженцы республики участвовали и в обороне Брестской крепости. Их подвигу посвящена отдельная композиция. Последний защитник крепости лейтенант Уматгирей Барханоев стоит посреди руин, покрытых надписями, которые оставили на стенах воины.



Часть объектов посвящена трагической депортации ингушей и чеченцев. 23 февраля 1944 года началась операция «Чечевица», предполагавшая их насильственное выселение в Среднюю Азию и Казахстан. Семьи покидали родину в товарных вагонах, не предназначенных для перевозки людей: в макете одного из них могут побывать посетители мемориала. Выжить в дороге удалось не всем.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Символом этих испытаний стал мемориальный комплекс, посвященный жертвам репрессий: дворец, опутанный кандалами. А еще он является иллюстрацией всех видов башен, распространенных в Ингушетии. Внутри находится музей, рассказывающий о событиях депортации. Посетители могут познакомиться с архивными документами и историями людей, переживших эту трагедию.

Кроме истории, Кавказ манит гостей, конечно, невероятной природой. О самых живописных ущельях, реках и перевалах Ингушетии — скоро в следующей части путевых заметок «Реального времени».

