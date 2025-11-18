Эррол Маск: «Будущее принадлежит вещам, о которых мы еще совсем мало знаем»

На одной из первых бизнес-встреч в Казани Маск-старший раскрыл свои мысли о будущем науки, изучении гравитации, развале Советского Союза, западной пропаганде и переоцененном ИИ

Фото: Роман Хасаев

Эррол Маск, отец успешного американского бизнесмена, инженера и политика Илона Маска, за этот год уже дважды посетил Россию. В июне Маск-старший прилетел в Россию для участия в «Форуме будущего 2050». В октябре Эррол Маск посетил Казань, где осмотрел Иннополис, пообщавшись со студентами, выступил с открытой лекцией в IT-парке, встретился с руководством Академии наук и сходил на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и владивостокским «Адмиралом». В каждом интервью Маск заявлял о высоком уровне технологического развития Татарстана. Он искренне интересовался технологическим развитием республики, уровнем образования и науки. На каждой из встреч так или иначе заводил разговор о фундаментальных вызовах, стоящих перед человечеством. О природе великих открытий и среде, в которой рождаются технологии будущего, он говорил и со студентами, и с первыми лицами республики, а на встрече с руководством одной из крупнейших промышленных групп — ГК ТАИФ — рассказал о своем видении дальнейшего развития и планах. Выдержки из беседы с Эрролом Маском по согласованию с ним самим мы публикуем в материале «Реального времени».

«Илон говорил: мой отец научил меня всему, что я знаю об инженерии»

По образованию я инженер-электрик. В дополнение к этому я стал инженером-механиком, чтобы иметь возможность работать в обеих областях в качестве инженера-консультанта. Я практиковал в течение нескольких лет, участвовал во многих крупных проектах строительства в большинстве научных дисциплин. Тогда у нас подрастало двое мальчиков, которые все свои школьные года провели со мной. Около 12 месяцев назад Илон на запуске Starship в Техасе говорил: «Мой отец научил меня всему, что я знаю об инженерии». Я возразил: нет, ты сделал все сам. Но его слова открыли мне глаза: я, как отец, всегда им говорил — продолжайте, сделайте то — это, посмотри на то, что делают русские, вам нужно построить электромобили, чтобы создать электромобили нужен конденсатор, но не светодиодный аккумулятор, а конденсатор, который может потреблять энергию. Конечно, в те дни мы еще не думали о литиевых батареях. Они продолжили мыслить в этом направлении, и результат превзошел все ожидания.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

«Советская эпоха вырвала Россию из средневековья»

Знаете, меня всегда интересовала Россия. А кого нет? Мы постоянно слушаем русскую музыку. Мы все знаем Чайковского. И «Катюшу» (напел всемирно известную мелодию, — прим. ред.). Но нам не удавалось узнать Россию.

Много лет назад, когда я слышал рассказ друзей, что они летели самолетом из Европы в Японию и пролетали над Россией, я представлял себе что-то задымленное, как концлагерь (смеется). Я говорил, вам повезло, что ваш самолет не рухнул там. Во времена Советского Союза нас очень пугали Россией.

Говорили, что русские голыми ходят по льду. И что вы безжалостны. Это было в советское время.

Я обычный человек, технарь, я не политик. Я всего лишь слушаю от других, что происходит. И вот нам всем говорят, что русские наступают — они идут. Думаю, таков был план — всех напугать. Возможно, вам говорили то же самое: что кто-то наступает, кто-то нападает на вас. Нам вот говорили, что нападали русские. Теперь, когда я стал старше, у меня появилось больше здравого смысла.

Думаю, что советская эпоха вырвала Россию из средневековья. Это может показаться странным, но вам следовало бы гордиться этим временем. Я действительно гордился тем, что недавно сидел в кресле Ленина. Я бы сказал, что вы многим обязаны Сталину. Они избавили страну от самого деспотичного, ужасного режима, о котором я когда-либо слышал, от царского режима. Они дали России возможность стать мировой державой. Я помню, когда мы впервые увидели это дружественное лицо России — Бориса Ельцина с широкой ухмылкой в белой рубашке с расстегнутыми пуговицами на танке, идущем по Москве. Он говорил: мы собираемся все поменять и сделать все лучше, или что-то в этом духе. Я подумал, от него исходит спокойствие и уравновешенность — не избавляйся от него, он хороший. Тогда все стало проще. Кстати, я лично недавно слушал речь Путина, был во время его выступления прямо в зале. У вас замечательный лидер, на самом деле.

«Москва — один из самых лучших городов мира, и я не пытаюсь вас впечатлить»

Когда у меня появилась возможности приехать в Россию, в июне четыре месяца назад, я сразу же согласился. Я не ожидал увидеть Москву такой. Это один из самых лучших городов мира, и я не пытаюсь вас впечатлить. У вас такие красивые люди. Я получил здесь невероятный опыт. Здесь у меня была возможность рассказать, что я думаю о будущем. Здесь я смог встретиться с Лавровым, мы с ним вместе выступали. Он подробно объяснил мне ситуацию на Украине — на многое открыл мне глаза. Потом у меня было порядка трех-четырех интервью. Парочку было с RT. Они, кстати, очень сбалансированные, в отличие, например, от CNN, где много чуши. Многие американские каналы, как Fox, тоже плохи. BBC — тоже много лжи. Читаешь BBC, NBS, CNN и думаешь — что-то тут не сходится, читаешь RT, и видишь хороший материал. Это сугубо мое личное мнение… Так вот, RT пригласили меня на празднование 20-летия, хотя я думал им уже лет 50, и я увидел их масштаб. Как они вещают на разных языках — для многих стран на их родных языках.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Казань стала изюминкой среди всех мест, которые я посетил

Мне посоветовали посмотреть на Казань. Мы сюда приезжаем, и Казань стала своего рода изюминкой среди всех мест, которые я посещал за последние года полтора. А в этом году я выступал в Оксфордском Университете в мае, в университете Стэнфорда в апреле. Также я был в крупном университете Индии, разговаривал там с тысячами студентов. Но эта поездка в Казань стала лучше, чем все предыдущие, и намного приятнее. Здесь мы были окружены студентами, которые жаждали все узнать. Я полагаю, что для них это было все равно, что через меня общаться с Илоном. И не только с Илоном, а с людьми, способными сделать что-то необычное.

Я встречался с правительством Татарстана. Они рассказали, что сейчас большое внимание направлено на искусственный интеллект, и спросили меня, что я думаю о цели создать машину, которая обладала бы когнитивными способностями и сознанием. То есть они хотят создать машину, которая была бы лучше, чем мы с вами, лучше, чем любой человек. Которую можно было бы спросить — я люблю эту женщину, почему она не любит меня (смеется). И она дала бы им ответ. Это все, конечно же, шутки.

Будущее принадлежит вещам, о которых мы еще совсем мало знаем. Например, 200 лет назад мы почти ничего не знали об электричестве, о медицине и еще много о чем. Так о чем сейчас мы почти ничего не знаем?

«Мы совершенно не знаем, как работает гравитация»

Как известно, есть четыре фундаментальных силы Вселенной. Мы более или менее знаем, что такое электромагнитная сила, ядерная сила. Но мы совершенно не знаем, как работает гравитация, хотя нам и кажется, что мы что-то в этом понимаем. В фильмах нам показывают, что мы преодолели силу тяжести, и машины летают. На самом деле мы просто принимаем это как факт, и совершенно не имеем понятия, как они это делают. Хотя, может, киношники знают, надо у них спросить (смеется).

Представление о гравитации практически не изменилось с тех пор, как мне было 19. Мы все надеемся, что придет какой-нибудь гений, второй Эйнштейн, Фарадей или Менделеев, и объяснит нам. И тогда наконец мы придем к будущему, о котором пока только фантазируем.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Я уверен, что знание о гравитации даст и знания в области четвертого измерения. Мы полагаем, что все, что движется со скоростью света, движется в четвертом измерении. А если мы сможем перемещаться в четвертом измерении, то сможем перемещаться к звездам, к планетам мгновенно. За этим будущее.

Примерно 200 лет назад, году в 1825-м, нам нужно было выйти за рамки паровых двигателей. Сейчас, в 2025-м, я говорю, что нам нужно мыслить шире, чем электромагнитная сила. Пора переходить на следующий уровень.

Следующий уровень — это понимание фундаментальной механики Вселенной: гравитации и всего, что с ней связано, о чем мы имеем лишь слабое представление сейчас.

На днях в Казани у меня была возможность увидеть ускорение сложных расчетов по слиянию двух черных дыр в космосе. Так называемые обнаружение и анализ гравитационных волн. Тамир и Арсен продемонстрировали, как они смогли провести гравитационно-волновые расчеты с помощью их нового ИИ в течение нескольких минут, в то время как для LIGO (с поддержкой от НАСА) традиционными методами это занимало два или три месяца. Есть люди, которые интересуются этим, и нужно выделять на них ресурсы. Нужен факультет, который бы этим занимался. С этого все начинается: с сочетания умов, которые хотят что-то создавать новое, и вычислительных возможностей искусственного интеллекта — это двинет вперед. Это может привести гравитационные исследования к эффективному прорыву гораздо быстрее, чем традиционные способы.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Открытия совершаются случайно

В 1840-х в Лондоне жил молодой человек, у которого не было денег на образование. Сейчас его памятник стоит в научном Королевском институте, из которого выпустилось много известных умов. Тогда он стоял у окна и записывал в своем блокноте лекции. Видя, что он бедный мальчик и хочет участвовать в жизни общества, ему дали жилье в маленькой комнатке и работу уборщика. Он уходил выполнять свою работу в лаборатории вместе с группой и наводил там порядок. Там он случайно берет в руки кусок магнитного камня, чтобы куда-нибудь его положить, и замечает, что один из маленьких приборов Гальвани, гальванометр, к которому прикреплена катушка, отреагировал. Парень заметил, что, когда он взял это в руки, стрелка сдвинулась с места. Он положил камень на место, и она снова двинулась. Он просто продолжал смотреть на стрелку, не сводя с нее глаз. Имя этого человека Майкл Фарадей. Сегодня, если вы зайдете в Королевский институт, первое, что вы увидите, это большая статуя Майкла Фарадея. Первое, что бросается в глаза, прямо перед входом. Это тот, у кого не было денег на образование.

Открытие электромагнитного поля произошло случайно. Это не была группа ученых, которая бы просто сидела без дела и сказала, а давайте откроем электромагнитное поле. Если начать изучать гравитацию, возможно, мы откроем что-то еще.

Другой пример. В 1938 году, через шесть лет после открытия нейтрона в ядре, Отто Ган уже был на пенсии и считался слишком старым, чтобы преподавать. Ему подарили маленький деревянный домик на территории университета.

Когда он был молодым, одним из его наставников была Мария Кюри, поэтому он был очень заинтересован в продолжении изучения урана, благодаря которому Мария Кюри открыла радий. Будучи студентом, вместе с коллегой-химиком по фамилии Фриц они манипулировали с этим ураном. И вот они взяли бериллий, который является разновидностью магматической породы, и оказалось, что по какой-то причине, если облучить бериллий альфа-частицами, он испускает нейтроны. Эти нейтроны потом направлялись на уран. Когда нейтроны попадали в уран, происходили необычные реакции. Они наблюдали слабые вспышки — это был изотоп урана. Часть урана, содержала U-235, который является радием. Чего они не понимали, так это того, что, если бы по какой-то случайности в этом кусочке была бы высокая концентрация урана, это означало бы конец Берлинского университета, даже половины Берлина. Если бы там был концентрированный уран, но его там не было. Концентрация составляла 0,01%, но для реакции она должны была быть 5%, совсем немного — 5%.

И вот однажды им удалось зафиксировать очень большую искру. И это была искра, которая была равна выделению 200 миллионов электронвольт. 200 миллионов — это очень много. И они извлекли этот кусочек, измерили его. Это был уже не уран. Они взяли спектрометр, пытались что-то измерить. И, наконец, Фриц сказал — это уже не уран, это барий. Здесь есть два новых элемента, в них больше нет урана. Тогда они спросили, что же это значит? И кто-то сказал — мы думаем, вы расщепили атом. Они даже не поняли, что они сделали.

Такие вещи случаются, когда кто-то пытается что-то сделать. Это был 1938 год, а через 6 лет, на Хиросиму сбросили бомбу. Я пытаюсь сказать, что такие вещи открываются случайно. Кстати, если бы там был больший кусок урана, это бы их убило. Много людей, таких как Эмиль Нобель и других, таким образом погибли.

Теперь нам нужно перейти на следующий уровень, к тому, что может быть связано с открытиями в области гравитации. Это то, что нас ждет.

Ну вы поняли, я могу продолжать долго. Представьте, что вы возвращаетесь на 150 лет назад или около того, и говорите кому-нибудь — с этим телефоном я могу поговорить вон с тем парнем, у которого есть такая черная штука. Он позовет священника-экзорциста.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Первая нация, которая изобретет это, станет самой богатой»

Или Наполеон, которого мой сын Илон считал буквально инопланетянином, сказал мне: «Папа, Наполеон не был человеком…» Если бы Наполеон пережил монархию, у нас уже был бы интернет в 1900 году, и мы, скорее всего, уже бы побывали на Луне к 1900 году. Если бы не монархия, которая тормозила прогресс.

Что же сделал Наполеон, став Первым Консулом? Он ввел свод законов, один из которых — Кодекс, он называется Кодексом Наполеона, по которому мы все живем в мире, даже в наши дни в этом городе, Москве, — все живут по Кодексу Наполеона. Кодекс Наполеона гласит, что а) везде должны быть тротуары для пешеходов, б) должны быть дороги для движения транспорта, в) должно быть водоснабжение, а также должны быть организованы надлежащая канализация и вывоз мусора — это и есть Кодекс Наполеона. Таким образом, каждый город в мире сегодня живет по Кодексу Наполеона. Но до Наполеона ничего этого не было, ничего. Он это ввел. Еще он создал Академию наук. Академия наук привлекает необычных людей и дает возможность обсуждать новые идеи.

Итак, есть один путь — создать места, где люди могут обсуждать новые идеи и получать доход, — они не могут этого делать, когда голодают и им негде жить. Другая альтернатива — это делать то, что делал Стив Джобс, работая в гараже. Первая Tesla была собрана в домашнем гараже, а Tesla Motorpart — в гараже загородного дома. Другая альтернатива — создать возможности для людей, не испорченных традиционными шаблонами. Если вы сегодня спросите у кого-то со степенью магистра наук, как у меня, какая максимальная скорость во Вселенной, они ответят — это скорость света. Невозможно двигаться быстрее скорости света. Вот и все что они скажут. Проблема в том, это не то, что вы хотите услышать. Например, Кларк, который был профессором, в 1900 году был президентом Королевского общества — другого научного института, похожего на Королевский институт, — он сказал, что в 1900 году нет смысла проводить какие-либо дальнейшие исследования, потому что мы уже все знаем.

Только подумайте! В 1900 году президент Академии наук Англии сказал, что нам не нужно больше проводить никаких исследований, потому что мы знаем все!

Возвращаясь к тому факту, что когда Отто Ган расщепил атом, ему 67 лет или около, он пошел к своим молодым коллегам и сказал, я не знаю, что это. Ему говорили ты расщепил атом, он говорил: такого не может быть. Только два месяца спустя он все-таки согласился: по-моему, я расщепил атом. Потому что люди, чьи идеи прочно укоренились, не хотят менять свои представления.

Ответы на эти новые вопросы придут от молодых, которые не обязательно отличники. Математик Минковский, думаю, он русский, прославился тем, что перевел теории Эйнштейна в математическую плоскость, и придумал E=MC2. Следующие 20 лет он посвятил изучению пространства, времени и гравитации. По какой-то причине в 1925 году перестали изучать его, якобы он устарел. Исследования пространства-времени просто прекратились, но все его статьи есть в доступе. Кстати, Минковский утверждал, что ответ на вопрос о гравитации кроется в математике. Если мы будем изучать математику, мы найдем ответ, она поможет разрешить противоречия.

Думаю, что первая нация, именно нация, а не первый человек, кто изобретет данные вещи, станет самой богатой. Потому что это делается для всех, для всего мира, для всего человечества. К сожалению, кто-то преуспевает, выигрывает, а кто-то проигрывает. Нет никаких гарантий в успехе, вы просто пытаетесь что-то сделать. Но если вы ничего не будут делать, то точно ничего не получится.

Если Илон чем-то и отличился, так это способностью видеть наперед

И мне, и моим сыновьям, нам всем порой тяжело, но нас восхищают вещи, о которых мы с вами сегодня говорим, все эти научные идеи. Яркий пример: в 1994 году интернет только зарождался и еще не был развит. У меня не было интернета в 1994 году, я о нем и не слышал даже. Потом кто-то показал мне, что если вы подключаетесь через телефонную линию и она вот так шипит, то, боже милостивый, каким-то образом вы подключаетесь к интернету. Это был 1995-й.

А в 1994-м мой 24-летний сын, такой молодой, пошел в издательскую компанию, которая печатала новостные газеты, такие как LA Times, San Francisco Chronicle, Memphis Herald и другие крупные издания, всего около 10 или 11. Их все издавала всего одна компания, там были такие огромные печатные станки. Илон пришел и сказал им, это уже так не работает, вам нужно идти в онлайн. В 1994 году уже нужно быть онлайн! Они спросили, что, черт побери, это такое? Мы не понимаем, о чем ты говоришь. У них был интернет, которым они пользовались в течение предыдущих десяти лет — впервые подключились в режиме модема к Интернету примерно в 1984 году. Он сказал, что если они не выйдут в онлайн, то не смогут остаться в бизнесе. Они подумали — почему бы и нет, и спросили, сколько денег ему было нужно для этого. Он сказал — 2 миллиона долларов, для 1994 года это огромные деньги. Они дали 4 миллиона долларов. Двоим парням они дали чек на 4 миллиона долларов. И вот они приехали встречать меня в аэропорт на старой разбитой Хонде Сивик, показывая мне эту бумажку в окне.

В течение следующих двух с половиной лет 75% американских газет были размещены в интернете. Я пытаюсь проиллюстрировать способность видеть наперед. Если Илон чем-то и отличился, так это тем, что он сказал: «Через 10 лет вы будете в Интернете». Когда большинство людей еще толком не понимали, что это такое.

Сейчас большинство из нас может сказать только, что нам нужно улучшить искусственный интеллект. Это просто пример того, что нужно мыслить иначе, не как все. Наполеон как-то сказал: если вы хотите, чтобы ваша нация добилась успеха, вы должны обеспечить ее пресной водой, канализацией и так далее, — но все решили, что он идиот.



Хочешь когнитивный компьютер? Заведи ребенка!

Искусственный интеллект уже здесь, но я не согласен с идеей, что искусственный интеллект решит все проблемы. Да, он может немного упростить решение задач или вычислений, на решение которых уходит много времени. Во время войны немцы разработали, как мы все уже знаем, машину, которую невозможно было расшифровать. У нее было 130 миллионов возможностей. Британцам потребовалось девять месяцев, чтобы ее сломать, и еще два года, чтобы окончательно разобраться. Вот и все. Так где же эффект? Очевидно, нужно использовать все, что можно, все инструменты внедрять в том, что ты делаешь. Но при этом важно задать цель и определить задачу. Потому что иначе ты не знаешь, чем они там будут заниматься.

Может быть, мы даже создадим машину, которая сможет говорить лучше, чем ты, но в чем смысл этого.

Хочешь когнитивный компьютер? Заведи ребенка! Да, это занимает двадцать лет, но зато это настоящий живой компьютер. Понимаешь, о чем я? Вот у меня есть маленький ребенок — два с половиной года. И я поражаюсь его способностям. Я видел то же самое и с другими своими детьми — насколько быстро они учатся. Мозг человека — это просто нечто невероятное. Я видел это и у других своих детей. Как быстро они учатся — человеческий мозг просто невероятен. Как быстро они понимают даже маленькие схемы.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Я не влюблен в идею, что ИИ может решить все проблемы людей. Я думаю, что это просто интересно и полезно, вот и все. Как и все компьютеры, он помогает. Но ответы, которые мы ищем, придут именно от человеческого разума. Надо перерасти этот подростковый возраст.

Большинство работает ради прибыли, но нужно продолжать изучать

В 1940 или 1941 годах, как вы знаете, американскому правительству Эйнштейн и несколько других ученых сообщили, что Германия может создать атомную бомбу, и предложили создать такую бомбу самим. Используя государственные ресурсы — мощности Соединенных Штатов — они собрали ученых со всего мира. Тех, кого можно было назвать физиками-теоретиками. Когда они собрались вместе, они не знали, как сделать атомную бомбу. Никто не имел ни малейшего представления о том как, но им нужно было придумать способ получения более сильной формы урана.

Первые люди, которые начали работать над созданием атомной бомбы, умерли в первые месяцы от лучевой болезни. Они не понимали, что делают. Но в результате этих гибелей и отравлений они узнали: радий — вот ответ. Нужно выделить радиевый изотоп U235 из урана, потому что он гораздо легче расщепляется. Потом они обнаружили, что некоторые атомы урана чуть легче других атомов урана. Если циркулировать газообразную формулу урана в центральной части фуги, то более тяжелый атом урана переместится ближе к краю, в то время как более легкий U235 останется в центре.

Как вы знаете, ушло около четырех лет, прежде чем они чего-то добились. Они не пришли и не сказали: «Ладно, давайте запустим наши суперкомпьютеры». Они просто думали, думали, думали. Так что сейчас мы в той же ситуации. Нужно собирать людей для этой конкретной задачи. И если говорить, например, о гравитации — когда собираешь людей вместе, у них нет готового ответа. Это не общие научные исследования, нет. Здесь все направлено на достижение конкретных целей.

Мы говорим о создании экосистемы, из которой будут рождаться открытия, — очень цивилизованном, прогрессивном, передовом сообществе.

Это должно идти от бизнеса, а не от государства — там только процессы, а нужны результаты. Необязательно создавать роскошные здания, достаточно просто среды, где люди собираются вместе и записывают тему на доске. Оттуда уже рождается культура, и постепенно развивается поведение, сосредоточенное на сути темы. Это привлечет людей к идее, и она начнет расти. Та среда, которую мы увидели в Казани, — это прекрасная поддерживающая инфраструктура: Центр обработки данных, искусственный интеллект, люди, сам город, жилье — все это способствует развитию. Но отправная точка — это всего лишь доска для записей.

Сначала это кажется ересью, потом становится общепринятым мнением

Инвестиционные организации, очевидно, огромные структуры. Но можно начать с самой маленькой единицы — учебного подразделения или исследовательского института при Индианском университете или в ИТ-университете. Объявить, что сюда могут приходить не только кандидаты наук, а все, у кого есть идеи: мы возьмем вас, поможем, дадим немного денег на жизнь. Возможно, через несколько месяцев или раньше вы скажете, что у вас не получилось и сами решите уйти. Но при этом мы привлечем, может быть, сто человек со всего мира, которые скажут: «Я знаю, что нужно делать».

Если информация о таком подразделении держать чуть в секрете, я гарантирую вам, она быстро разойдется по миру. Например, что у Казанского университета есть подразделение специально обученных людей для изучения применения гравитации в интересах человечества. Будет шок. Потому что интеллигентные люди, неглупые, образованные люди будут говорить: «О, это интересно». Именно это отличает тех, кто не оставляет после себя ничего, от тех, кто действительно принесет следующий прорыв. Да, сначала это покажется ересью, а потом становится общепринятым мнением — как открытие черной дыры.

Позвольте мне привести вам пример. Мой сын в SpaceX в 2002 году сказал мне, что хочет построить ракету. Я сказал, что мы строили ракеты в детстве — это хорошая идея. Вот какая поддержка у нас была, я всегда говорил: «Хорошо, звучит отлично».

Итак, он арендовал склад — очень дешевое старое помещение с повреждениями. И он обзванивал людей разных специальностей, общался. Ему удалось дозвониться до ведущего немецкого специалиста из Берлинского университета по спутниковой радиосвязи, чтобы получить ответ на вопрос. Потом появился Том Мюллер из Project Baltimore. Илон предложил им долю в бизнесе, так что Том Мюллер ушел на пенсию примерно четыре или пять лет назад с $140 миллионами. Человек, который не имел ничего больше, чем его кладовая, если бы остался в Jet Propulsion. Таких было немало. Ребятам, у которых Илон выкупил Tesla, сказал: «Позвольте мне купить вашу компанию, я дам вам долю». Сейчас они мультимиллиардеры. Двое, кто построили первый Tesla.

Я пытаюсь сказать, что большинство людей работают ради прибыли. Моя мысль в том, что нужно продолжать изучать. Хоть на данный момент нет никакого четкого плана, это то, что нужно делать. Уже два с половиной года мы блуждаем вокруг этой идеи, а теперь пришло время начать ее реализовывать. По-моему, сейчас самое подходящее время и место.

