«Крылья Барса» во второй раз подряд стали чемпионами России

Триумфально завершили чемпионский сезон

«Крылья Барса»: «Мы чемпионы!». Фото: предоставлено realnoevremya.ru Сергеем Чистовым

В городе Алексине Тульской области завершился чемпионат России по баскетболу на колясках. Победив в решающем матче со счетом 57:55, во второй раз подряд чемпионский титул завоевала казанская команда «Крылья Барса». Подробности — в репортаже «Реального времени».

На старте победили без игры

Старт заключительного тура чемпионата совпал с профессиональным праздником — днем рождения Российской федерации баскетбола. А уже на следующий день питерские «БасКИ» разгромили «Легион-Югру» со счетом 99:15, а московский «МБА-Фалькон» не оставил шансов тюменскому «Шансу» — 57:32. Тут необходимо сказать, что на заключительный тур не приехала ульяновская «Волга», занимавшая в чемпионате России последнее, шестое место. В итоге в первом туре «Крылья Барса» получили два очка без игры, результатом которой были цифры, символизирующие техническую победу, — 20:0.

Сезон российского баскетбола на колясках, с одной стороны, вполне себе насыщен. Он вмещает в себя два турнира по «тихому!баскетболу» в рамках чемпионата страны и Кубка России плюс четыре тура чемпионата России в формате 5Х5. Еще многочисленные турниры. Но уже на «тихий!баскетбол» в рамках чемпионата страны не приезжали команды Нягани и Тюмени, а на Кубке России не было «Фалькона», хотя сам турнир проходил в Москве. На турнире в Тюмени не было команды Нягани. В Питере, на Мемориал Андрея Макеева, собрались многие команды, за исключением казанских «Крыльев Барса». Получается, что неприезд Ульяновска на четвертый, заключительный тур чемпионата России был едва ли не предопределен.

Юбиляр и чемпион Всеволод Салин с наставником Натальей Кулешовой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во втором туре питерские «БасКИ» обыграли столичный «Фалькон», на 50 процентов справившись со своей главной задачей на тур. Дело в том, что Питер уступал столичной команде в недавнем розыгрыше чемпионата страны по «тихому!баскетболу», другими словами, стритболу на колясках, и в Алексине они никак не могли позволить себе очередной осечки.

Касаемо старта «Крыльев Барса», он получился еще более уверенным, когда был обыгран «Легион-Югра» из Нягани (88:33). Северяне перед стартом делали большой акцент на появлении в составе Магомеда Нагалаева, который ранее выступал за грозненский «Ламан Аз».

Сергей Чистов: «Василий Кочетков повел нас вперед»

Главный тренер «Крыльев Барса» Сергей Чистов поделился своими впечатлениями от стартовой победы: «Василий Кочетков повел нас вперед — не только своими 23 очками и 12 подборами, но и тем, как он держал команду эмоционально. Такая стабильность — это фундамент. Всеволод Салин поймал свой ритм и принес 21 очко — много движения, много объема, много пользы. Когда Сева в таком состоянии — у нас все складывается. Альберт Багаманов включался именно там, где нужно: мягкие броски, правильные решения, 18 очков — и все по делу».

«Барсы» победили, а именинником был игрок казанцев Артур Галстян, отметивший очередной день рождения на «рабочем месте».

Новорожденный и чемпион Артур Галстян. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мы вышли на площадку не ждать удобного момента, а создавать его»

В третьем туре «БасКИ» обыграли тюменский «Шанс» (70:36), а «Крылья Барса» были сильнее московского «МБА-Фалькона» (73:47). Снова обратимся к послематчевому комментарию Сергея Чистова: «Эта игра была для нас важнее, чем кажется по счету. Мы знали: москвичи — команда, которая никогда не сдается. Они быстрые, упертые, и, если им дать пространство, они превращают любой матч в гонку. Поэтому мы вышли на площадку не ждать удобного момента, а создавать его. Первая четверть получилась нервной. Москвичи попали несколько сложных бросков, а мы еще искали свой тон».

«Поиски тона» привели к тому, что казанцы уступили по итогам первой четверти, но далее были неудержимы. Чистов характеризовал победу так: «Мы играем не ради цифр. Мы играем ради чувства плеча. Во второй четверти мы почувствовали, что ритм — наш. Что мяч ходит так, как должен. Что защита двигается правильно. Что каждый знает, что делает рядом сидящий. Василий Кочетков снова стал тем, на кого можно опереться хоть всем составом. 23 очка. 12 подборов. 8 передач. Но главное — его спокойствие. Его уверенность. Всеволод Салин выдал тот объем под щитом, после которого, по ощущениям, нужно вручать жетоны за право побороться за подбор. Каждый отскок — его. Каждый контакт — его. Каждая мелочь, которую не видно в статистике, — тоже его».

Этой победой «барсы» поздравили своих наставников Сергея Чистова и Наталью Кулешову с их профессиональным праздником, Днем тренера, отмечавшимся 30 октября.

Ровесник главного тренера и чемпион Игорь Самарцев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Каждый внес свою часть в эту победу!»

Перед заключительным матчем «МБА-Фалькон» обыграл «Легион-Югру» (66:33), а «Крылья Барса» не оставили шансов тюменскому «Шансу» (75:28).

Комментарий от казанцев-победителей: «Матч мы воспринимали как возможность проверить не только форму, но и самих себя. Важно было не «пролететь» по игре, а пройти ее размеренно и внимательно — так, как проходят команды, которые готовятся к самому важному шагу сезона. Мы не спешили, не разбрасывались моментами, играли через структуру и холодную голову. Каждый розыгрыш — кристально четко. Каждый переход — организованно. Такой баскетбол нравится нам самим. Каждый внес свою часть в эту победу! «Крылья» — летите! А завтра — главное испытание, тот матч, который решит судьбу сезона. Матч, где каждая мелочь будет иметь значение. Где характер важнее статистики. Где решают не эмоции, а стойкость».

В стартовые четыре дня финального тура очевидцы искали «интригу», которой не было на площадке, и вот настал заключительный день соревнований. И в первой же игре — «Легион-Югра» против «Тюмени» — интрига, залетев в спортзал «Ока» Алексина Тульской области, осталась там до последней секунды. 22:22, 33:33, 43:42 — цифры на табло как будто бы зеркалили друг друга. Напряжение было столь велико, что трансляция просто зависла. Хотя, может быть, это было связано с тем, что Федерация баскетбола России изменила сайт. Кто знает? Даже последние секунды трудно описать, поскольку они просто не запечатлелись оком видеокамеры. При счете 43:42 в пользу Нягани игроки лидирующей команды взяли тайм-аут, чтобы разыграть решающую атаку. Затем произошел сбой в трансляции, и видно было, как наставник югорчан максимально эмоционально реагирует на потерю мяча, а его подопечные, собравшись в кружок, отталкивают руками тренера, чтобы он не мешал сосредоточиться на последние три секунды игры. Да, те самые классические три секунды, произошедшие в олимпийском Мюнхене 1972 года и воспетые авторами культовой кинокартины «Движение вверх».

Ветеран боевых действий и чемпион Эльвир Файзуллин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У Тюмени нашелся аналог Ивана Едешко

Не зря казанцы отмечали, что «Шанс» — команда, которая всегда идет до конца! Тюмень борется в каждом моменте, цепляется за мячи, играет смело. Именно такие команды заставляют оставаться собранными до самого конца». У Тюмени нашелся аналог Ивана Едешко, который отдал передачу под щит, и аналог Александра Белова, который реализовал решающую попытку. Бомбардира зовут Ильшат Сагитов, и его бросок принес победу «Шансу» (44:43), а вместе с тем и четвертое место в турнирной таблице. В случае победы «Югры-Легиона» команды поменялись бы местами, поскольку их разделяло только два балла.

Если такой накал страстей царил в игре, победитель которой занимал четвертое место, то можете представить, с какими нервами вышли на заключительную игру чемпионата «Крылья Барса» и «БасКИ».

Казань начинала сезон в статусе догоняющей, проиграв в Кубке страны 5Х5 и уступив на финише первого тура. Затем набралась сил, выиграла в очном противостоянии во втором и третьем турах и опережала конкурентов на одно очко перед решающей игрой. При этом казанцы раскочегарились так, что выиграли все турниры в формате 3Х3, Кубок России, чемпионат страны, традиционный турнир в Тюмени. У того же Питера дважды не получалось доходить до финалов, и к выигранному на старте сезона Кубку они добавили только победу в домашнем турнире памяти Андрея Макеева.

Боец СВО и чемпион Рустам Рахманкулов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Питер отдыхал перед решающей игрой с Казанью

Но «БасКИ» — многолетний лидер российского баскетбола на колясках, опыт и победный дух — это второе название питерцев. Они начали заключительный тур с разгрома (99:15), подобного которому в завершающемся сезоне никто никому не устраивал. Питер отдыхал перед решающей игрой, в то время как казанцы обыгрывали Нягань, а подобные нюансы имеют очень большое значение, поскольку к концу туров усталость наваливается, имея накопительный эффект. И казанцы подошли к финалу, отыграв три дня подряд, а Питер смог сбросить утомление.

Кто заказывал интригу? Вот она, собственной персоной, держит в напряжении игроков, тренеров, болельщиков на трибунах и у экранов. 9:9 по итогам первой четверти, 23:23, и команды уходят на большой перерыв, вспоминая Майкла Джордана, носившего футболку с таким номером. Кстати, в команде казанцев этот же номер у Всеволода Салина, а у Питера — у Дмитрия Ситникова. И в негласном противостоянии «джорданов» на колясках Ситников выглядит сильнее, набрав 21 очко против 17 у Всеволода. Но не это пугает, а счет 41: 40 перед началом заключительной четверти в пользу команды «БасКИ».

Интрига, обосновавшись в спортзале «Ока», как будто бы повлияла на стабильность интернета, поскольку трансляцию глючило, как и в предыдущем матче Тюмени и Нягани. В то время как мы не можем забить из-под щита, Питер хорош в контратаке, и счет уже 43:40 под истошные крики болельщицы «БасКи», которая методично выкрикивает «Защита, защита!», меняя только тональность. Но мы, «барсы», спокойны, и под кричалку «Вперед, за Питер!» казанцы забивают дважды, перевешивая чашу весов в свою сторону — 44:43. И минутный перерыв, во время которого слышатся ЦУ от Натальи Владимировны, и поощрение в чей-то адрес: «Молодец!»

Еще один юбиляр и чемпион Динар Камалиев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанцы оборонялись так строго, что у Питера истекло время на атаку

При счете 47:45 казанцы устроили такой прессинг соперникам, что просто не дали им пересечь среднюю линию в положенные 10 секунд, вернув себе владение мячом. Вы заказывали «защиту» — получите, распишитесь. При счете 51:47 23-й Салин вынуждает 23-го Ситникова сделать неподготовленный бросок из-за 3-очковой линии, и тут же Кочетков реализует второй бросок, увеличивая отрыв — 53:47, после чего казанцы оборонялись так строго, что у Питера истекло время на атаку. В этот момент можно было кричать «защита», либо скандировать «халва, халва», но итоговая победа и в матче, и в чемпионате приближалась к казанцам неумолимо, как дембель.

При счете 55:49 за 100 секунд до конца игры можно было услышать жалобный всхлип интриги: «я умираю». Но казанцы едва сами не возродили ее, потеряв мяч при выводе из-под кольца и нарушив правила на три штрафных броска, из которых соперник реализовал только один — 55:52. «Река жизни», как описал этот процесс великий Петрарка, а матч все не завершался. На один точный штрафной в исполнении Салина Питер ответил трехочковым в исполнении Ситникова, сократившего разрыв до минимума — 56:55. Но следующим его движением было попадание руки в голову Кочеткова, который реализовал один из двух штрафных — 57:55.

И тут произошел эпизод, который очень любят сценаристы, но практически невозможно представить в реальной жизни. Казанцы потеряли мяч, и питерец Константин Тимофеев выкатился под кольцо «Крыльев Барсов» в полном одиночестве. Забивая, он сравнивал счет, переводя игру в овертайм. Но мяч, стукнувшись о щит, затем о дужку кольца, упал в руки казанца Салина, прижавшего его к груди, как отец первенца. В данном контексте — мяч, символизирующий второе чемпионство подряд казанской команды. В это невозможно поверить, но в предпоследней игре завершающий точный бросок принес победу Тюмени и повлиял на распределение мест в таблице. А в последней игре промах питерца принес победу «барсам», а с ней и второе чемпионство.

Радик Шаймиев — главный болельщик двукратных чемпионов России. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Питерцы первыми поехали поздравлять чемпионов, попутно утешая Тимофеева, который еще долго находился в одиночестве на своей площадке, имитируя исполнение другого, точного броска. Галстян и Салин подъехали к игрокам «МБА-Фалькона», принимая поздравления. Бывший боец СВО Рустам Рахманкулов радовался первому полноценному золоту в баскетболе на колясках, поскольку в этом сезоне был с командой от начала до конца. Видимо, в этом следует поискать широчайшую улыбку судьбы в адрес казанской команды, поскольку Рахманкулов в этом году отметил 45 лет. Его партнеры Ильнур Зарипов, Динар Камалиев, Владимир Кучин, Рафик Сафиуллин — 35-летние юбилеи, Всеволод Салин — 20 лет. И 15-летний юбилей отметила вся команда, которая официально действует с 1 января 2010 года. Такого количества юбиляров этого года в совокупности в российском баскетболе на колясках нет. И если «Крылья Барса» весь сезон летели от к победы к победе, то в финале доказали правоту поговорки: везет тому, кто везет. С победой, мужики!