Российские мужчины не допущены до турниров Мировой федерацией бобслея
Россияне смогут выступить только в дисциплине «монобоб» — исключительно женской категории соревнований
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) частично сняла ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Согласно документам организации, опубликованным ТАСС, россияне допущены только к дисциплине «монобоб» — исключительно женской категории соревнований.
При этом федерация категорически отказалась допускать российских атлетов к командным заездам, включая мужские и женские двойки, а также мужские четверки.
На текущий момент нейтральный статус от IBSF получили:
- две российские бобслеистки — Любовь Черных и Софья Степушкина (только для участия в монобобе);
- семь российских скелетонистов.
Параллельно Международная федерация санного спорта (FIL) предоставила нейтральный статус шести российским спортсменам — также исключительно для индивидуальных дисциплин.
Важно отметить, что с 2022 года российские атлеты были полностью отстранены от участия в турнирах под эгидой IBSF даже в нейтральном статусе. Перемена произошла после решения Апелляционного трибунала IBSF в октябре текущего года: он признал незаконным запрет конгресса федерации на участие россиян в международных соревнованиях.
Ранее президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил, что российские скелетонисты и бобслеистки, получившие нейтральный статус, не смогут принять участие в этапе Кубка мира, который пройдет с 18 по 21 декабря в латвийской Сигулде. Причина — законодательные ограничения Латвии: по местным нормам спортсмены с российскими паспортами не имеют права выступать на территории страны.
Бобслей и скелетон входят в олимпийскую программу. На зимних Олимпийских играх 2026 года в этих дисциплинах будут разыграны: четыре комплекта медалей в бобслее и три комплекта медалей в скелетоне.
