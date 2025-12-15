Российские мужчины не допущены до турниров Мировой федерацией бобслея

Россияне смогут выступить только в дисциплине «монобоб» — исключительно женской категории соревнований

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) частично сняла ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Согласно документам организации, опубликованным ТАСС, россияне допущены только к дисциплине «монобоб» — исключительно женской категории соревнований.

При этом федерация категорически отказалась допускать российских атлетов к командным заездам, включая мужские и женские двойки, а также мужские четверки.

На текущий момент нейтральный статус от IBSF получили:

две российские бобслеистки — Любовь Черных и Софья Степушкина (только для участия в монобобе);

семь российских скелетонистов.

Параллельно Международная федерация санного спорта (FIL) предоставила нейтральный статус шести российским спортсменам — также исключительно для индивидуальных дисциплин.

Важно отметить, что с 2022 года российские атлеты были полностью отстранены от участия в турнирах под эгидой IBSF даже в нейтральном статусе. Перемена произошла после решения Апелляционного трибунала IBSF в октябре текущего года: он признал незаконным запрет конгресса федерации на участие россиян в международных соревнованиях.

Ранее президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил, что российские скелетонисты и бобслеистки, получившие нейтральный статус, не смогут принять участие в этапе Кубка мира, который пройдет с 18 по 21 декабря в латвийской Сигулде. Причина — законодательные ограничения Латвии: по местным нормам спортсмены с российскими паспортами не имеют права выступать на территории страны.



Бобслей и скелетон входят в олимпийскую программу. На зимних Олимпийских играх 2026 года в этих дисциплинах будут разыграны: четыре комплекта медалей в бобслее и три комплекта медалей в скелетоне.

Рената Валеева